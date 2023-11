Baldini, oltre 480 persone nel weekend inaugurale della mostra. E arrivano Bugno e Chiappucci per celebrare la leggenda

La mostra antologica “Ercole Baldini. Una leggenda italiana”, allestita ai Musei San Domenico e dedicata al campione forlivese di ciclismo, ha esordito nel weekend con quasi 500 visitatori. E dopo il grande successo di pubblico per il weekend augurale dell'esposizione, che potrà essere ammirata fino al 7 gennaio (dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 e 20), il Comune di Forlì e la casa editrice Minerva di Bologna organizzeranno 4 serate-evento per celebrare e ricordare le imprese di Baldini (soprannominato a quei tempi, per la sua velocità e potenza, “Il treno di Forlì”), e per parlare del ciclismo di ieri e di oggi insieme a ospiti d’eccezione.

Ogni appuntamento avrà luogo all’Auditorium San Giacomo di Forlì (P.le Guido da Montefeltro, 12) e inizierà alle ore 20:45 con ingresso libero. "Baldini ha rappresentato e rappresenta per tutti noi un punto di riferimento insostituibile del ciclismo su strada - sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Un uomo che ha saputo coniugare la passione per la bicicletta e le vittorie iridate con l’umiltà, il sacrificio e l’attaccamento alla propria terra. Il grande successo di pubblico riportato dalla rassegna a lui dedicata dal Comune di Forlì ne è la riprova: in due giorni abbiamo contato più di 480 ingressi, file di appassionati e semplici cittadini ai Musei San Domenico e un diffuso entusiasmo tra addetti ai lavori e non solo".

E mercoledì è in programma il primo talk show condotto dai giornalisti Beppe Conti, curatore della mostra, e Leo Turrini che dialogheranno con tre grandi campioni di ieri, pronti a onorare la memoria di Ercole Baldini: Beppe Saronni, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Saronni, come Baldini, ha vinto il Giro d’Italia (però due volte) e il Mondiale a Goodwood, 24 anni dopo Ercole. Bugno, invece, è stato il primo italiano ad aggiudicarsene due consecutivi di titoli iridati, nel ’91 e nel ’92, anche lui in trionfo al Giro d’Italia 1990 vestendo la maglia rosa dalla prima all’ultima giornata. Infine Chiappucci, che tutti conoscono come “El Diablo”, ha avuto in comune con Baldini il gusto per l’impresa. Ha vinto la Sanremo ’91 attaccando addirittura nella discesa del Turchino, lontanissimo dal traguardo, così come la spettacolare tappa del Tour de France ’92 a Sestriere in maglia a pois di miglior scalatore. Conti e Turrini faranno loro raccontare storie e avventure di grande ciclismo.