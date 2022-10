Everesting sulla salita di Teodorano per ricordare il nonno Bruno

Il Sindaco Roberto Cavallucci e il Consigliere Comunale con delega allo Sport Matteo Tesei hanno ricevuto in Municipio Lorenzo Mazzi, atleta ventiquattrenne, che ha compiuto, con la sua bicicletta, un Everesting sulla salita che porta alla Frazione di Teodorano. Per fare questo Everersting Lorenzo ha impiegato circa 23 ore totali, di cui 19 in sella, scalando per ben 37 volte la salita di Teodorano raggiungendo in questo modo gli 8.848 metri di ascesa (pari all’altezza del monte Everest). La sfida, che ha messo a dura prova la resistenza fisica ed i limiti psicologici di Lorenzo, è stata dedicata al nonno Bruno Arrigoni, scomparso nel 2021, particolarmente legato a Meldola e al Borgo di Teodorano dove come muratore aveva aiutato a sistemare la Chiesa. Il Sindaco Cavallucci e il Consigliere Tesei si sono complimentati con Lorenzo per questa impresa a nome dell'intera Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Meldola.