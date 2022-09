Covid, i contagi tornano ad aumentare: in una settimana balzo del 46%

Sono 353 i nuovi contagi in provincia, 165 nel Forlivese, 193 nel Cesenate; 3.129 i casi in Emilia Romagna su un totale di 12.026 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.393 molecolari e 6.633 test antigenici rapidi (complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 26,01%), ed un morto (nessuno nella nostra provincia). L'età media dei nuovi positivi è di 47,3 anni. Mentre sono 19 i pazienti ricoverati in questi reparti in tutta l’Emilia Romagna, con un’età media di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 593 (-12 rispetto a martedì, -2,3%), con un'età media 73,8 anni.

La situazione locale

Nella settimana dal 19 al 25 settembre, si legge nel bollettino dell’Ausl Romagna, si è registrato un incremento delle nuove positività in tutta la Romagna: nel Forlivese i casi sono passati da 397 a 582 (+46,5%), nel Cesenate da 471 a 629, nel Riminese da 579 a 745 e nel Ravennate da 830 a 1.039. Sono stati eseguiti 14.511 tamponi (molecolari e antigenici) registrando complessivamente 2.995 nuovi casi positivi (20.6%), vale a dire 718 in più rispetto alla settimana precedente. I casi attivi sono 721: 20 Bertinoro, 21 Castrocaro, 20 Civitella, 6 Dovadola, 520 Forlì, 36 Forlimpopoli, 9 Galeata, 32 Meldola, 2 Modigliana, 19 Predappio, 2 Premilcuore, 21 Rocca San Casciano, 10 Santa Sofia e 3 Tredozio.

Cala il numero dei ricoverati, 73, uno dei quali in terapia intensiva. In flessione anche i decessi, sette, uno dei quali nel Forlivese. Resta stabile a 26 il numero di operatori sanitari sospesi nel nostro comprensorio perché non vaccinati, 23 dell’azienda sanitaria e tre in convenzione. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, al 26 settembre l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over60, è pari al 46,9% con variazioni nei diversi ambiti: 54,2% a Forlì 50,2% a Cesena, 49,4% a Ravenna e 35,9% a Rimini.

L'Ausl ha poi diffuso anche il riepilogo delle somministrazioni per i 60-79enni e per gli over 80 dove sono stati inclusi tutti coloro, ancora in vita, che abbiano eseguito la terza dose da oltre 4 mesi e che non abbiano avuto il Covid negli ultimi quattro mesi: nel Forlivese tra i 60 e i 79enni la percentuale è salita dal 19,2% al 20,1% (5926 persone); mentre è lievitata al 45,8% tra gli over 80 (6.355 persone).