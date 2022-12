Non si rivedevano dai tempi delle elementari, gli ex compagni della scuola Ronco festeggiano i 40 anni

In 24, ex compagni di classe del Ronco, si sono ritrovati nella serata di venerdì (2 dicembre), all’agriturismo il Posto delle Fragole, molti non si rivedevano dai banchi delle elementari, qualcuno ora vive in altre città ed è rientrato per l’occasione a Forlì. E' stata questa l'occasione per festeggiare i 40 anni tutti insieme. La serata è stata animata da racconti, ricordi e tante risate lasciandosi con la promessa di non far passare così tanto tempo prima una nuova allegra reunion. Da un’idea di una partecipante è nato un gruppo whatsapp che ha radunato tutti i classe '82 del Ronco.