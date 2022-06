Ex Casa del Fascio, proroga dei fondi: l'assessore regionale alla Cultura Felicori in visita a Predappio

L’amministrazione comunale di Predappio ha ricevuto lunedì la visita del dottor Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al paesaggio della Regione Emilia-Romagna, e di Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, accompagnati dal consigliere Massimiliano Pompignoli. La visita, che si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Canali, è maturata in seguito ai recenti incontri avvenuti a Bologna che hanno permesso la proroga dei fondi regionali per l’ex Casa del Fascio dell'Ospitalità di Predappio”. L’occasione ha poi permesso ai rappresentanti regionali di fare una visita alla città di Predappio, ai suoi edifici e alle sue architetture razionaliste con particolare attenzione e apprezzamento per l’oratorio e la chiesa di Santa Rosa, in procinto di passare a proprietà comunale.