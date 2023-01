Ex Centrale Avicola, sfuma il progetto di supermercato: "Per riqualificarla serve un accordo con la Regione"

Quale futuro per l’ex Centrale Avicola Romagnola? Un interrogativo ancora senza risposta che riguarda un’area, edificata negli anni 60’ tra viale Risorgimento e viale dell’Appennino, di proprietà della Regione, che versa in uno stato di totale abbandono e degrado. Il complesso, composto da cinque corpi principali - il macello, l’ex incubatoio, le celle e i servizi, la palazzina uffici e la casa del custode - è stato inserito nel mese di novembre nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio regionale, requisito necessario per poter procedere a una futura destinazione.

L’area in questione sorge in una zona altamente popolata della città, ben servita dal trasporto pubblico, in un contesto cittadino insomma che stride ancora di più con la situazione di degrado e di insicurezza alla quale, da molto tempo, è stata abbandonata. Inserita nel Piano operativo comunale (Poc) - decaduto nel 2021 - come area residenziale per una superficie di 2.700 mq, destinata al terziario per 5.200 mq e con uso commerciale anche alimentare per 2.500 mq, era stata oggetto di interesse da parte di Conad. Ma, sia per la decadenza del Poc, sia per il protrarsi del procedimento goidiziaria cui era sottoposto il complesso, tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Della questione si è occupato il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, con una interrogazione presentata in commissione Bilancio, sulle “ragioni di questa lunga impasse” e sullo stato di totale abbandono dell’area, a fronte delle potenzialità strategiche per lo sviluppo della città di Forlì. “In previsione della redazione del nuovo Piano urbanistico generale ancora in itinere - sottolinea Pompignoli - è necessario che Regione e Comune si siedano allo stesso tavolo per definire la sua futura destinazione, attraverso un accordo di programma, con l’auspicio che nella nuova previsione urbanistica venga considerata un’area di rilievo, posizionata com’è in una zona della città molto appetibile, per poter procedere velocemente alla sua riqualificazione nell’interesse di tutta la collettività”.