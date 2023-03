Ex Eridania cittadella della cultura, il sì di Ruggero Sintoni al progetto di Metropolis. "Forlì deve pensare ed agire in grande"

“Il progetto di trasformare l’ex Eridania in un cantiere delle Arti Contemporanee ha un grande fascino. La Zisa a Palermo, che conosco bene fin dalle origini (prima Giunta Orlando) se non altro per averci fatto debuttare, proprio alla Zisa, una giovane Emma Dante, che ora è forse la più innovativa regista contemporanea di Opera e di teatro, potrebbe essere un risveglio di orgoglio artistico per Forlì. La Città merita grandi progetti culturali per il futuro, sia dal punto di vista del Patrimonio che da quello della Produzione". Così Ruggero Sintoni, con un post pubblicato nella pagina Facebook di Metropolis, l'associazione culturale che venerdì mattina ha presentato al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, una proposta di progetto di recupero dell'ex Eridania sul modello dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

“Onorati, accogliamo con grande favore il sostegno pubblico al nostro progetto – commenta Marco Colonna, presidente dell'associazione culturale Metropolis – da parte di Sintoni, produttore teatrale tra i più importanti del panorama italiano ed oggi anche presidente della sezione autonoma dello Spettacolo dal vivo dell’Emilia-Romagna. Lo ringraziamo di cuore per l'attenzione e il sostegno. Evidentemente, ha visto nel nostro progetto le potenzialità per muovere, in sinergia con i principali protagonisti culturali e sociali di Forlì, un'idea che promuova la città tra le grandi realtà della regione nel recupero urbanistico e nella sperimentazione delle arti contemporanee (tutte, nessuna esclusa) e dello spettacolo in generale”.

“La nostra città merita finalmente di pensare ed agire in grande, per rivalutare il suo Patrimonio. Porsi un limite al ribasso, come condizione primordiale, inficerebbe fin dal suo primo passo ogni progetto”: conclude Giorgio Garzaniti, vicepresidente dell'associazione culturale Metropolis