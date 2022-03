Ex Eridania, Italia Nostra sostiene il sindaco: "Acquistare l'ex zuccherificio per farne un grande parco per la città"

"Italia Nostra sostiene la proposta, espressa dal sindaco, di acquistare l'ex zuccherificio Eridania per farne un grande parco per la città. Questo consentirebbe anche la conservazione di un luogo diventato nel tempo una risorsa di biodiversità. Fra le aree industriali dismesse a ridosso del centro storico e della ferrovia quella dell'Eridania è la sola nella quale non si è intervenuti nei cinquant'anni trascorsi dalla sua chiusura. L'interesse crescente per il patrimonio di archeologia industriale può così trovare un esito compatibile anche con il vincolo ministeriale per la tutela dello zuccherificio e degli edifici connessi emesso nell'ottobre del 2002 su proposta di Italia Nostra": lo spiega una nota del consiglio direttivo della sezione di Forlì dell'associazione per la tutela del patrimonio artistico. "Il complesso troverà ampio risalto negli Stati Generali del Patrimonio Industriale previsto a Roma nel giugno prossimo con una presentazione a cura di alcuni soci della sezione che presenteranno i risultati di un impegno pluriennale a tutela del complesso", conclude la nota.