Ex Limonetti, la rinascita del capannone confiscato: gli studenti del "Canova" presentano il progetto

Un esempio concreto di educazione civica. Martedì alle 10 gli studenti della VC del Liceo Artistico e Musicale "Canova" di Forlì presenteranno il progetto elaborato insieme all'associazione "Libera" che riguarda il futuro capannone da erigere nell’area ex Limonetti adiacente al terreno confiscato e alla Casa della Legalità. Relatori dell'appuntamento, oltre agli studenti progettisti, saranno Franco Ronconi, referente provinciale Libera Forlì Cesena; Electra Stamboulis, dirigente scolastico del "Canova"; e Franco Zambonelli, professore di Architettura. Interverranno inoltre Stefania Pellegrini, professoressa ordinaria Dipartimento di Scienze Giuridiche; e Daniele Borghi (Referente Regionale di Libera), che consegnerà gli attestati di partecipazione.

"Nonostante la pandemia e l’impossibilità di vederci in presenza, la nostra associazione ha incontrato online oltre 1380 studenti della provincia e 50 docenti - spiega Ronconi -. Abbiamo incontrato oltre 2000 persone tra cittadini comuni, associazioni eccetera, in 2 iniziative online con ospiti. Quando è stato possibile, siamo intervenuti in presenza, purtroppo raramente". "Non meno importante è la formazione di primo livello destinata a giovanissime e giovanissimi - prosegue Ronconi -. Con questa attività si intende dare loro la conoscenza necessaria e gli strumenti per poter poi incontrare altri studenti, altre persone e continuare quella sana contaminazione necessaria per diventare sempre più attori sociali, tutori delle nostre libertà, dei nostri diritti e dei nostri doveri. Non è stato facile, ma mai come in questi momenti di crisi accentuati dalla pandemia, è emersa la necessità di non perdersi, di restare uniti e di parlare della pericolosità del crimine organizzato, sempre più affarista nei territori quanto più pesante è la crisi".

"Il welfare sostitutivo criminale è preoccupante, arriva prima dei fondi europei, prima dello Stato - prosegue Ronconi -. Questo significa che le associazioni criminali mettono all’incasso ulteriore potere, controllo economico, aumento dei loro capitali, ottenendo consenso e controllo del territorio. La pandemia non ha fatto altro che accentuare criticità presenti sia a livello nazionale che locale. Le ingiustizie comportamentali che producono crisi climatiche sono arrivate a collassare il nostro equilibrio di vita e, assieme alle ingiustizie sociali, rischiano di fare scoppiare situazioni drammatiche, ingestibili, come già sta avvenendo in tante parti del mondo". All'appuntamento sono attesi il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore ai Servizi Educativi Paola Casara.