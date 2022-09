Ladri scatenati nella zona industriale: furti di furgoni e scorribanda in diverse aziende

Zona industriale di Forlì nel mirino dei ladri. E' stata una notte di intenso lavoro, quella tra lunedì e martedì, per i "soliti ignoti". Un piano ben organizzato, che è scattato intorno alle 3: i malviventi, almeno tre e col volto travisato da berretto, mascherina e passamontagna, hanno colpito in un'azienda di via Bernale, dove già lo scorso anno era sparito un mezzo di trasporto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i banditi hanno agito arrivando dai campi: dopo aver scavalcato la recenzione posta sul retro della ditta, si sono infiltrati nel piazzale, rubando tre furgoni. Dopo aver sbloccato il cancello d'ingresso, sono usciti dalla ditta per dare inizio alla "fase 2" della scorribanda. I malviventi, presumibilmente gli stessi, hanno infatti successivamente colpito in almeno cinque aziende della zona, caricando la refurtiva nei mezzi precedenti rubati. Sul posto, per i rilievi di legge, hanno operato i Carabinieri. Nella nottata tra martedì e mercoledì ha invece ricevuto la sgradita visita dei ladri l'Apofruit. A procedere ai rilievi, in questo caso, gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato.

IL VIDEO - Il furto in via Bernale ripreso dalle telecamere