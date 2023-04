Fabbrica delle Candele, in campo 85mila euro in due anni per progetti rivolti ai giovani

Si sono aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate alla richiesta di contributi per progetti realizzati nell’ambito della programmazione 2023-2024 della "Fabbrica delle Candele" rivolti ad una platea di pubblico giovanile compreso tra i 15 e i 34 anni. La scadenza dell’avviso è prevista il 6 maggio prossimo. Fra gli obiettivi dell’Amministrazione, in campo di politiche giovanili, è da sempre presente l'intento di promuovere e rafforzare una cultura diffusa della creatività giovanile sostenendo nuovi talenti e incentivando la realizzazione di interventi e progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo della creatività in tutti i suoi linguaggi espressivi.

Per la realizzazione di tali obiettivi, l’Assessorato alle Politiche Giovanili intende sostenere iniziative, progetti di promozione, valorizzazione culturale ed aggregazione sul proprio territorio, prodotte dai giovani e rivolte alle giovani generazioni, avvalendosi anche del supporto di interlocutori diversi, quali sono i soggetti del terzo settore. "Per la definizione del palinsesto della Fabbrica delle Candele abbiamo messo a disposizione di associazioni e cooperative un importo di 85.000 euro “spalmato” su due anni - spiega l’assessora Paola Casara -. La tipologia dei progetti che andrà ad inserirsi all’interno della programmazione annuale della Fabbrica delle Candele, denominata “Fabbrica 2.0”, dovrà coniugare creatività, capacità tecnica e organizzativa, qualità artistica ed innovazione".

"Le proposte progettuali - prosegue Casara - dovranno realizzarsi nell'arco temporale compreso tra giugno 2023 e giugno 2024 e potranno contemplare la realizzazione di eventi, incontri, spettacoli dal vivo da inserirsi all'interno della rassegna estiva della Fabbrica delle Candele "Fabbrica Estate 2023" o, in alternativa, progetti per l’intera stagione della Fabbrica riguardanti laboratori formativi sui linguaggi artistici, progetti con i giovani protagonisti di un’esperienza formativa nell’ambito della creatività giovanile declinata in ogni ambito espressivo; eventi culturali diretti ai giovani, progetti di riscrittura creativa; progetti inerenti l’utilizzo delle nuove forme e mezzi di comunicazione utilizzate dai giovani quali radio web, web tv, podcast, piattaforme social.”