Fabbrica delle Candele, la casa dei giovani: bando per il nuovo palinsesto di eventi e attività

Incentivare la creatività dei giovani. Con questo obiettivo il Comune di Forlì ha stanziato 75mila euro per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani (15-34 anni), finalizzati alla realizzazione del programma-palinsesto “Fabbrica 2.0” per l'anno 2022-2023. "I progetti e gli eventi scaturiti dal bando Fabbrica 2.0 dello scorso anno - dichiara Paola Casara, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Forlì - hanno dato grande impulso alla ripartenza della Fabbrica delle Candele, punto di aggregazione cittadino della creatività dei giovani forlivesi. Per questo ho voluto riproporre anche quest'anno l'avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo Settore ed esteso ai gruppi informali, per andare a intercettare quei progetti ed eventi di e per i nostri giovani dai 15 ai 34 anni".

Al bando potranno partecipare anche soggetti che lo hanno già fatto lo scorso anno, in modo tale da dare continuità a progetti già avviati. Ogni soggetto potrà presentare un unico progetto che dovrà avere esecuzione e manifestazione nel periodo giugno 2022 - giugno 2023. La scadenza per la presentazione dei progetti al bando Fabbrica 2.0 anno 2022/2023 è fissata per il prossimo 30 aprile. Per tutti i dettagli si rimanda al dettato completo del bando che è consultabile e scaricabile al link https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=16682. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it e www.informagiovani.comune.forli.fc.it.