"Facciamo un gesto concreto insieme": torna la Giornata nazionale della colletta alimentare

"Facciamo un gesto concreto insieme". E' un sabato all'insegna della solidarietà quello del 18 novembre, che prevede la Giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla 27esima edizione. In corrispondenza dei supermercati del Forlivese saranno presenti volontari con pettorine arancioni, che proporranno ai clienti che entrano a fare la spesa l’acquisto di prodotti alimentari di lunga conservazione (come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia) da consegnare poi all’uscita del punto vendita. Venerdì sera il vescovo Livio Corazza ha celebrato una messa a San Filippo Neri, affidando il gesto della colletta alimentare ai volontari. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, è proposta la vigilia della settima Giornata mondiale dei poveri, alla quale Papa Francesco ha dedicato un messaggio dal titolo “Non distogliere lo sguardo dal povero”.

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie - afferma Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus. - Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà”. Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Per la prima volta Benedetta Parodi è il volto della Colletta Alimentare e commenta così la sua partecipazione: “Ogni anno Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e in questa occasione mi unisco all’invito a compiere un gesto semplice, concreto e alla portata di chiunque. Aderisco da sempre, ma quest’anno sono ancora più felice di aver aiutato gli amici di Banco Alimentare partecipando anche allo spot tv e li ringrazio per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa”, conclude Benedetta Parodi. La Colletta Alimentare è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.