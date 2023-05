Fake news, questa volta nel mirino c'è la Bidentina: "La strada non è ceduta"

Ancora fake news. Questa volta nel mirino delle false comunicazioni sulle chat dei telefoni c'è la Bidentina. Ad aggiornare è la sindaca di Galeata, Francesca Pondini: "Stanno girando sui social network delle informazioni false inerenti lo stato della strada presso la frana di Pianetto. La circolazione è interrotta perché la frana è ancora in movimento con caduta di materiale, e non perchè ha ceduto il manto stradale. La strada c'è ma non è sicuro percorrerla".

"Tra Galeata e Santa Sofia è oggetto di lavori, ma è percorribile solo dai mezzi d'emergenza e per i lavoratori dei servizi essenziali", comunica il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi. Sul Passo del Carnaio "la situazione è veramente disastrosa", prosegue Valbonesi, impegnato in un sopralluogo in una delle tante strade martoriate dalle frane. "I movimenti sono iniziati martedì e sono proseguiti - aggiunge -. Ci sono centinaia di residenti bloccati dagli eventi franosi. La situazione resta preoccupante, perchè gli smottamenti continuano complice anche le nuove piogge".

"Le nuove piogge hanno riattivato le frane - ha esordito il sindaco di Civitella, Claudio Milandri -. La situazione sta peggiorando. Si sono attivati Vigili del Fuoco e Protezione Civile per verificare l'entità degli spostamenti. Sono arrivati i geologi della Regione che stanno valutando diverse situazioni. Sul posto è attesa anche la Protezione Civile nazionale. Ci sono cittadini che ci stanno aiutando con i loro mezzi per qualsiasi tipo di attività. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Quanto all'acqua potabile, è arrivata un'autobotte in Piazzale Berlinguer. Entro sabato potrebbe essere concluso l'intervento di ripristino del danno. La frana di Pianetto si è riattivata. Potrebbero esserci problemi nell'acquedotto di Cusercoli. Con gli elicotteri si stanno soccorrendo gli isolati".