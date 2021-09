Aveva 260 dipendenti, si chiude con due condanne patteggiate il caso del fallimento della Icot

Si chiude la pagina giudiziaria del fallimento della Icot e delle sue società controllate, un gruppo operativo nelle infrastrutture telematiche che meno di 6 anni fa occupava 260 dipendenti, di cui 140 a Forlì, 50 a Pesaro e 70 a Roma. Mercoledì scorso al Tribunale di Forlì ha patteggiato una pena di due anni complessivi per le bancarotte a catena del suo gruppo il noto imprenditore Giuseppe Camorani, 71 anni. I fallimenti risalgono al maggio 2017 per la Icot Engineering, nell'agosto 2016 per la Icot Tec, dichiarati al tribunale di Tivoli, e nel gennaio 2017 al Tribunale di Forlì per la capogruppo Icot Spa, società che sponsorizzò a lungo il volley femminile forlivese.

I capi di accusa hanno documentato un dissesto finanziario fino all’emersione di una perdita complessiva di oltre 53,5 milioni di euro nel bilancio 2015. Per le accuse il dissesto era già evidente nel 2013 quando c'era un indebitamento di 19,3 milioni di euro nei confronti dell’erario, dei fornitori, dei dipendenti e degli istituti bancari. Per questo la mancata dichiarazione di fallimento quando la situazione era già compromessa, secondo le accuse, avrebbe aumentato il dissesto.

Gli imputati hanno raggiunto un accordo con la Procura (pm Francesca Rago), approvato dal gup Lubrano, per una pena patteggiata, appunto di due anni per Camorani (difeso dall'avvocato Max Starni), e di un anno e 4 mesi per l'altro imputato Ellero Morgagni, 79 anni, legale rappresentante della Icot Spa dal 2010 (difeso dall'avvocato Giordano Anconelli). Il patteggiamento è stato ottenuto dopo un accordo transattivo con la curatela in relazione a tutti i fallimenti.