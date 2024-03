Dopo il fallimento l'accusa di bancarotta fraudolenta, prima udienza per due imprenditori delle mense

Prima udienza, in tribunale a Forlì, per discutere della richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura della Repubblica (pm Laura Brunelli) nei confronti di due membri di una nota famiglia di imprenditori forlivesi della ristorazione, Rocco e Giuseppe Barcia, zio e nipote che erano legali rappresentanti di tre società che operavano nel settore di mense e ristorazione, la “Fratelli Barcia Srl”, la “Barcia ristorazione nord ovest” e la “Barcia ristorazione nord est”.

La famiglia Barcia è una realtà storica nel mondo della ristorazione sin dal 1960, vantando un'esperienza più che cinquantennale che era arrivata a una produzione giornaliera di circa 30.000 pasti nel territorio del nord e centro Italia. Il fallimento venne decretato nel 2015 e nel 2021 su questa vicenda c'era già stata un'assoluzione sull'accusa di mancato versamento di circa 130mila euro di ritenute previdenziali ed assistenziali. In quell'occasione il giudice riconobbe che la carenza di liquidità dovuta ad una grave crisi economica aveva causato l'impossibilità di pagare il debito nei confronti dell'ente previdenziale.

Il nuovo processo è stato invece mosso davanti alla giudice Rosati per il reato di bancarotta fraudolenta. In sostanza, gli amministratori delle società della galassia 'Barcia' sono accusati di aver nascosto documenti contabili e di aver trasferito circa 2 milioni di euro ad altre società della famiglia, nonché di non aver versato al fisco e all'Inps una somma di 3,4 milioni di euro. L'udienza preliminare non si è completata ed è stato disposto il rinvio al 17 luglio prossimo. Rocco e Giuseppe Barcia sono difesi dagli avvocati Lisa Maltoni e Gianluigi Biondi. La curatela fallimentare è invece rappresentata dall'avvocato Marco Milandri.