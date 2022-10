'Famiglia Coldiretti', i pensionati alla scoperta di Ischia al ritmo di Romagna Mia: "I Senior rappresentano le nostre radici"

“Da Gennaio 2022 abbiamo finalmente ripreso le tante attività che animano la vita della nostra associazione". Lo racconta Cesare Garavini Presidente di Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena. "La settimana bianca, l’uscita ad Acqualagna e Marotta, la tradizionale festa della famiglia e la gita ad Ischia appena conclusa, questi sono alcuni dei momenti di ritrovo e condivisione che permettono ai nostri coetanei, ma anche a chiunque desideri unirsi a noi, di viaggiare, scoprire nuovi territori ed apprezzare l’autenticità del Made in Italy anche in zone diverse da quelle dove siamo abituati a vivere”.

"La gita ad Ischia, una settimana in un ottimo albergo convenzionato per le cure termali della località, ha visto la partecipazione di 50 persone, un gruppo folto, partito con il pullman da Forlì, che ha animato le giornate di tutti, ischitani compresi, al ritmo serrante di Romagna Mia, coinvolgendo persino i turisti stranieri in vacanza. Questo ci conferma ancora una volta il desiderio della “famiglia Coldiretti” di riunirsi, ritrovarsi e confrontarsi vivere bei momenti ma anche ricordare i principi e le proposte che Coldiretti porta avanti con obiettivi ben definiti”, conclude Garavini.

I partecipanti hanno visitato le meraviglie dell’isola, soffermandosi ai Giardini “La Mortella” bell’esempio di giardino mediterraneo. Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati e si occupa di difendere e rivendicare i diritti dei propri iscritti nell’ambito del sistema Coldiretti di Forlì-Cesena.

Daniele di Pierro, Responsabile Provinciale Epaca Forlì-Cesena commenta: “I senior Coldiretti rappresentano le nostre radici e ci rammentano, in un momento così controverso come quello che stiamo vivendo oggi, quali siano i veri valori da tenere a ben saldo punto di riferimento”. In collaborazione con Epaca Forlì – Cesena il Patronato della Coldiretti che assiste e tutela i cittadini per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Federpensionati rappresenta presso gli istituti preposti le istanze dei propri associati in tema di pensioni e assistenza sociale, dando così voce e mettendo al centro della propria attività il bisogno di servizi alle persone. Alla Gita Ischitana oltre al Presidente Cesare Garavini hanno partecipato Pier Paolo Grilli ed Elena Corradossi del membri del Consiglio Federpensionati Forlì-Cesena".