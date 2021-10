Famiglie senza telefono dal temporale di due settimane fa: "Colpa di un fulmine"

Senza servizio del telefono fisso da 15 giorni, da quando cioè Forlì è stata investita dall'intenso temporale della mattina del 30 settembre scorso. E' il disservizio che si trovano a vivere 5 famiglie su via Lughese. Secondo quanto spiegano i diretti interessati il telefono è senza linea a quanto pare per la caduta di un fulmine che avrebbe causato il deterioramento dei cavi. “I tecnici di Tim sono intervenuti con tempi elefantiaci, ma quel che è peggio è non hanno risolto nulla”, spiega la protesta. Secondo i cittadini non sono stati neanche garantiti dei tempi per il ripristino del servizio. “Si ritiene che si possa fare tutto con li smartphone, ma le persone anziane non sono così esperte”, conclude la protesta.