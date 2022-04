Fanzinoteca, Fumettoteca e Fumettodanteca: il Ministero della Cultura scrive una lettera d'elogio all'esperto Gianluca Umiliacchi

E' giunta a Forlì una lettera di elogio, direttamente dalla Segreteria Particolare del Ministro della Cultura, per l'esperto Gianluca Umiliacchi, in relazione alla grande attività di volontariato messa in campo per le tre esclusive eccellenze, ovvero la Fanzinoteca d'Italia 0.2, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' e la recente "FumettoDanteca", unicità culturali e sociali di livello nazionale la prima, regionale la seconda ed internazionale la terza e, comunque, tutte eccellenze locali.

A seguito dei recenti riscontri positivi ricevuti, come la citazione dell'evento per DanteDì promosso dalla Fumettoteca nel comunicato stampa del Ministro e la donazione dell'intera collana 'Fumetti nei Musei' inviata dal Ministero, ecco arrivare in sede la lettera che tiene a precisare come "...il Ministro Franceschini guarda da sempre con grande attenzione ai linguaggi artistici contemporanei e tra questi non poteva non esserci il fumetto, immediata e diretta forma di comunicazione che si declina in tutte le sue possibilità, dal popolare al raffinatissimo, attraverso un insieme sinergico di professionalità...". Una conferma, se ce ne fosse bisogno, di come la Fumettoteca e la FumettoDanteca abbiano un concreto e solido valore sociale culturale è dato dal seguente passaggio della lettera: "Conservare, catalogare, collezionare fumetti significa tener conto della storia del nostro tempo e renderla fruibile al pubblico è ancor più encomiabile. Il Ministro ci prega di porgere a tutti voi di Fanzine Italiane i suoi più cordiali saluti".

"Il mese di aprile - spiega Umiliacchi - ha visto un susseguirsi di riscontri e riconoscimenti più che positivi per la ultra decennale attività della Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine unica fanzinoteca italiana inaugurata nel 2010, per i quattro anni della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' unica in Regione Emilia Romagna inaugurata nel 2019 e per la FumettoDanteca neo-progetto attivato dall'anno scorso ma non ancora inaugurato dato l'esiguo spazio disponibile". Per la didattica fumettistica, messa in atto fin dall'inaugurazione delle realtà, nella lettera si precisa che i fumetti "...abbiano avuto un ruolo fondamentale nella formazione di un linguaggio nazionale prima dell’avvento e della diffusione di massa di radio e televisione".

In questo contesto, l'impegno e le energie profuse ricevono una legittimazione nella frase "tutt’ora la vasta gamma di espressioni, dall’intrattenimento all’arte, rende il fumetto un mezzo di comunicazione sempre attuale e rispondente alle richieste della realtà contemporanea". "Nulla di più chiaro e ben definito - viene rimarcato da Umiliacchi -. Senza alcun dubbio Forlì può vantare eccellenze culturali sempre più esclusive e riconosciute dall'ambito locale al regionale e dal nazionale fino all'internazionale, anche dallo stesso Ministero della Cultura che avrà considerata e valutata la grande attività socio-culturale. Una fatta di proposte esclusive ed innovative, che da anni la città di Forlì può farsi vanto, con iniziative ed eventi unici nel loro contesto e anche con impegni didattici, come le gratuite assistenze esterne a tesi di Laurea, i corsi di fumetto, e molto altro, oltre a quelli sociali come supporto generico per giovani delle 'categorie protette'".

"Riscontri, questi, oltre che positivi anche, se compresi, in grado di rendere questa realtà non un mero valore aggiunto per la città di Forlì ma, bensì, ciò che è in grado di fare la differenza, e il Ministero della Cultura ce ne da la conferma - aggiunge -. Il grande impegno dello staff da anni vede, nei limitati e contenuti spazi, proporre ai cittadini forlivesi un'offerta sempre più articolata, forte di una professionalità e serietà unica. Per la cultura locale, questa unicità di intenti ha numeri validi, l'invio da parte del Ministero della Cultura ne è una conferma in grado di chiarire come l'esclusiva organizzazione suscita coinvolgimento e soddisfazione, e non solo a livello locale con la tanta partecipazione da parte dei giovani, e meno giovani, alle iniziative proposte, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, risorsa per tutti i cittadini, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo. Il grande impegno e la notevole attività lavorativa richiesta, più di quanto si possa immaginare, per la gestione di questa esclusiva e atipica realtà socio-culturale, è realizzata da parte dei componenti dallo Staff Fumettoteca, soci e volontari, esclusivamente come impegno di volontariat"o. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, e la Fumettodanteca col supporto del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, prosegue con le aperture della 'Biblioteca delle Fanzine/Fumetti/Danteschi', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.