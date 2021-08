Far musica ad ogni età: aperte le iscrizioni all'istituto "Angelo Masini"

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico dell'Istituto Musicale "Angelo Masini" di Forlì, sia per i corsi individuali che collettivi. "Anche quest'anno - spiega Pierluigi Di Tella, coordinatore didattico dell’istituto - l’offerta formativa è così ampia da ben soddisfare il desiderio di far musica ad ogni età a partire dagli 0-3 anni, sia a livello amatoriale che professionale come testimoniato dai tanti allievi preparati ed ammessi ai Conservatori di Musica e premiati a Concorsi Nazionali ed Internazionali sia di musica classica che moderna".

L’Istituto Masini, prosegue Di Tella, "si conferma istituzione formativa di alta qualità, che spazia tra repertorio classico e moderno, tra corsi di avvicinamento alla musica fin dai primi mesi di vita a quelli di alto perfezionamento strumentale, "perché tutti possano crescere con la musica, in un ambiente sano e ricco di stimoli sotto la guida di docenti qualificati e appassionati".

Canto moderno e canto lirico, chitarra classica e moderna, basso elettrico e contrabbasso, batteria e percussioni, pianoforte e tastiere, flauto, clarinetto, sax, tromba e trombone, violino, viola, violoncello, esercitazioni orchestrali sono i corsi proposti, oltre che di propedeutica musicale e corsi per adulti. "Ripartiamo con grande entusiasmo - prosegue Di Tella - nonostante tutte le difficoltà degli ultimi tempi, ma soprattutto continueremo a tenere alto il prestigio della Scuola garantendo, come sempre, il più alto grado di formazione ad ogni livello".