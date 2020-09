Far ripartire in sicurezza le scuole a Forlì costa 520mila euro, lavori in 29 plessi scolastici

I lavori di cosiddetta “edilizia leggera”, piccoli aggiustamenti nei plessi scolastici per renderli maggiormente sicuri dal punto di vista sanitario per prevenire la diffusione di Covid-19, costeranno a Forlì, nelle sole scuole materne, elementari e nelle medie, la somma di 520mila euro. E' quanto emerge dalla delibera di giunta comunale che tira le fila dei numerosi interventi fatti e ancora da fare in diversi plessi scolastici della città. Gli interventi sono finanziati con Fondi strutturali europei, confermati dal Ministero dell'Istruzione a metà luglio.

Circa 400mila euro sono stati destinati a opere di edilizia, mentre i restanti 120mila euro sono serviti per le forniture di nuovi arredi. I lavori riguardano principalmente l'apertura di porte e cancelli, per smistare gli studenti su più entrate e uscite, lavori sui muri divisori per migliorare la capienza delle aule, lavori per allargamento di finestre e realizzazione di divisori, dove necessario, in plexiglass. Le scuole interessate dai lavori sono 29.

Le scuole interessate

Istituto Comprensivo 1 “Tecla Baldoni”:

Plesso “Il Giardino dei sogni”

Plesso “Rivalti”

Plesso “Diego Fabbri”

Plesso “Caterina Sforza”

Istituto Comprensivo 2 “Irene Ugolini”:

Plesso “De Amicis”

Plesso “Rivalta”

Plesso “Palmezzano"

Istituto Comprensivo 3 “Giuseppe Prati Don Pippo”:

Plesso “Platano”

Plesso “Valli”

Plesso “Bersani”

Plesso “Orceoli”

Istituto Comprensivo 4 "Annalena Tonelli"

Plesso “ D. Alighieri e P. Maroncelli

Plesso “Infanzia Alessandro Manzoni/ Primaria Alessandro Manzoni

Istituto Comprensivo 5 "Tina Gori"

Plesso “G.Mercuriale”

Plesso “L.Tempesta”

Plesso “L.Tempesta” sede Via Cecere

Istituto Comprensivo 6 "Silvio Zavatti"

Plesso Primaria Aurelio Saffi

Plesso Secondaria di primo grado Benedetto Croce

Istituto Comprensivo 7 "Carmen Silvestroni"

Plesso “P.Zangheri”

Plesso “Lucertola blu”

Plesso “Rondine”

Plesso “G.Rodari”

Istituto Comprensivo 8 "Camelia Matatia"

Plesso “Infanzia San Martino e primaria Angioletto Focaccia”

Plesso “ Raoul Follerau”

Istituto Comprensivo 9 "Beatrice Portinari"

Plesso “G. Fiorini”

Plesso “Pettirosso”

Plesso “D. Raggi”

Plesso “P. Vallicelli”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Istituto Professionale “Ruffilli”