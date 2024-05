Inaugurata la farmacia comunale di Villanova: in primo piano prevenzione e promozione del benessere

Un autentico servizio pubblico. Una risposta ai bisogni che arriva laddove questi emergono e la richiedono. Una presenza che non va solo a tutela della salute della cittadinanza, ma che è stata pensata e strutturata in modo da dare al concetto di “prendersi cura” un senso più pieno: quello della promozione della salute e della prevenzione sanitaria. E’ la nuova Farmacia Comunale Villanova, di viale Bologna 310/A, che Forlifarma Spa ha ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di sabato, con una cerimonia arricchita da eventi gratuiti, dedicati e rivolti agli abitanti del territorio. Quello in cui l’insediamento è stato volutamente individuato essendo un quartiere della città popoloso, ma ancora sprovvisto di questo essenziale servizio

Con la nuova Farmacia San Leonardo, inaugurata sabato 4 maggio, salgono così a 11 le farmacie comunali tra Forlì e Forlimpopoli e il presidio di Villanova, per le sue ampie metrature e spazi interni, non si limiterà a svolgere attività di vendita di medicinali e prodotti per il benessere. Grazie alla progressiva dotazione di Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio, Dermatoscopio e servizio Cup, la sua funzione sarà quella di un’autentica Farmacia dei Servizi orientata alla prevenzione del rischio sanitario e alla promozione del benessere. Al taglio del nastro erano presenti l’amministratore unico di Forlifarma Spa, Luca Pestelli, la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere Cava-Villanova e Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola-San Varano-Rovere e l’assessore al Bilancio e Società Partecipate, Vittorio Cicognani, il quale ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Presenti anche i rappresentanti di CavaRei e Wellness Foundation che hanno contribuito ad arricchire l’iniziativa. L’impresa sociale forlivese con il suo bar-truck “Chicchiamo-Insolitamente Insieme”, che ha proposto caffè, biscotti, crackers, bevande, liquori e cocktail creati per la linea “Insolite Essenze” con le erbe aromatiche coltivate dagli ospiti del centro residenziale socio-riabilitativo di San Leonardo. In più, all’interno della farmacia, è stato allestito permanentemente un corner permanente un corner coi prodotti della linea PezziUnici, oggettistica in tessuto riciclato realizzata all'interno del laboratorio di Sartoria di CavaRei dove si accolgono donne in situazione di fragilità. Wellness Foundation, ha presentato la campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell'attività fisica come fattore principale di riduzione del rischio, intitolata "Chi si muove, si ama!". Ai presenti è stato offerto un Wellness Check-Up gratuito, una fotografia dello stato di salute della persona, ripetibile dopo 3 e 6 mesi, che prevede la misurazione di alcuni parametri corporei (peso, altezza, circonferenza vita) e la compilazione di un questionario per valutare il proprio stile di vita e ottenere suggerimenti mirati per migliorarlo.

"Questo nuovo servizio è stato reso possibile da un lavoro di squadra che ha coinvolto numerose imprese e ditte del territorio coordinate dall’architetto e progettista Cristiano Biserni - spiega Pestelli -. A Villanova, così come a San Leonardo, ci siamo ritrovati per condividere due momenti di aggregazione della comunità, resi ancora più significativi dai servizi che a due quartieri periferici abbiamo voluto fornire. Farmacia è prevenzione e in questa struttura avremo occasione di farla: sono in arrivo strumenti per Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e anche un Dermatoscopio. La nostra volontà non è quella di accogliere chi sta male all’interno delle farmacie, ma trasformarle in un presidio di prevenzione. Sarà una grande opportunità professionale anche per i nostri dottori Denis Soglia e Laura Malcangi che qui lavoreranno e formeranno il personale di Farmacia Villanova".

Per la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi l’apertura della struttura è un segnale forte: "Dimostriamo l’interesse primario dell’amministrazione pubblica a fornire servizi sempre più vicini ai bisogni dei territori e della comunità. La farmacia di Villanova contribuisce a riqualificare il quartiere. Non era semplice investire e realizzare tutto questo dopo un periodo difficile come quello pandemico: il merito va a Forlifarma Spa e, con lei, a ogni farmacista che è imprima linea sempre". La farmacia è aperta coi seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Per contatti telefonici: 0543.1913015.