Farmaci e peso, il medico che cura diabetici e obesi: "Per dimagrire non esiste alcuna pillola magica"

Ad accendere la spia dell'allarme è stata l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Scarseggia un farmaco antidiabetico, l'Ozempic (Semaglutide) in soluzione iniettabile tramite penna preriempita. La causa sarebbe riconducibile ad un uso "off-label", cioè non previsto, da parte di chi non è diabetico allo scopo di dimagrire. L'Aifa ha invitato gli operatori sanitari a informare i pazienti che utilizzano Ozempic del rischio di esaurimento del prodotto e a prevedere una terapia alternativa, per evitare conseguenze cliniche come l'iperglicemia. Abbiamo approfondito l'argomento con il direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Maurizio Nizzoli.

Dottor Nizzoli, che cos'è il Semaglutide?

La semaglutide è un farmaco analogo di un enterormone il GLP1 (peptide 1 simile al glucagone); quando assumiamo un pasto viene secreto dalle cellule dell'intestino un enterormone GLP-1 che favorisce la liberazione dell'insulina, favorendo l'ingresso del glucosio nelle cellule dove viene matabolizzato per produrre energia; inoltre inibisce la liberazione di glucagone che ha una azione contraria a quella dell'insulina. L'effetto finale è la riduzione della glicemia dopo un pasto. l'industria ha modificato questa molecola consentendo una azione protratta nel tempo invece di essere inattivata in pochi minuti come naturalmente accade. Questo farmaco consente la normalizzazione della glicemia nei pazienti diabetici senza provocare ipoglicemia cioe un eccessivo abbassamento della concentrazione del glucosio nel sangue".

Altri effetti benefici del farmaco?

“Agisce sulle aree del cervello che regolano l’appetito e l’assunzione di cibo, rallenta lo svuotamento gastrico; l'effetto finale è di avere meno fame e sentirsi sazi prima; tutto questo consente una perdita di peso e il miglioramento di alcuni fattori di rischio come l'ipertensione e la dislipidemia riducendo il rischio cardiovascolare complessivo, oltre che migliorare il compenso del diabete regolarizzando i valori della glicemia".

Come viene somministrato?

“Viene somministrato sottocute una volta la settimana, con un dosaggio è da 0,5 - 1 mg milligrammo nelle persone con diabete; il suo utilizzo per questa malattia risale al 2019; nel 2021 è stata approvato anche come farmaco anti obesità alla dose di 2.4 mg/settimana. In Europa ha avute le stesse indicazioni come farmaco antiobesità, ma non è ancora in commercio. Esiste anche un Semaglutide orale, che viene somministrato quotidianamente, ma che non ha la stessa efficacia nel controllo della glicemia e del peso”.

Quali sono gli effetti collaterali?

“Dolori addominali, nausea vomito e diarrea e diarrea sono i più comuni effetti collaterali ; in alcuni compaiono all'inizio della terapia poi nel giro di qualche settimana si attenuano sino a scomparire; in altri persistono con necessita di sospendere il farmaco. Sono descritti casi rari di pancreatite acuta. Si tratta di un farmaco importante che va somministrato dietro prescrizione medica”.

"L'aumento della domanda di Ozempic - si legge nella nota dell'Aifa - ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023”.

“L'industria farmaceutica Novo che lo produce ha inviato un'informativa nella quale viene indicato che sarà disponibile la dose da 0,5 milligrammi entro la fine di marzo, mentre quella da 1 milligrammo dopo il mese di maggio. Per cui è possibile ipotizzare la somministrazioni di due dosi da 0.5mg nella stessa giornata in coloro che assumevano 1 mg. Nel caso di indisponibilità del farmaco si può procedere all'impiego di altri GLP-1 agonisti, anche se l'efficacia non è sempre sovrapponibile e comunque sempre dopo consulto del proprio medico. La carenza del farmaco va attribuita all'enorme richiesta come farmaco antiobesità, presente nei paesi nei quali è in commercio per questa indicazione".

Quali sono le principali indicazioni da seguire?

“Questa tipologia di farmaci deve essere somministrata esclusivamente dopo prescrizione medica e per ora solo nella popolazione affetta da diabete di tipo 2 e con età maggiore di 18 anni; non può essere prescritta ancora in persone con obesità con Bmi maggiore di 30 con fattori di rischio cardiovascolare laddove un corretto stile di vita e una corretta dieta abbiano fallito; non deve essere prescritto per il trattamento del semplice sovrappeso. Chi vuole perdere peso deve seguire un regime alimentare controllato e fare regolare attività fisica. Insomma, bisogna cambiare lo stile di vita complessivo per ottenere risultati positivi a medio e lungo termine. Per combattere l'obesità non esiste alcuna pillola magica”.