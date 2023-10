Alla scoperta del Fascicolo Sanitario Elettronico: un incontro per capire che cos'è ed ottenere le credenziali Spid

Fascicolo Sanitario Elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare a tutta la popolazione, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari semplificandoci la vita, l'Ausl Romagna promuovere un incontro informativo dedicato ai cittadini dal titolo “Digitalizziamoci: la P.A. Digitale viene da te”. A Forlì l’incontro si svolgerà il 13 novembre dalle 14:30 alle 15.30 presso lo Sportello Unico di Forlì, in Via Colombo 11 – ingresso E. Nella stessa giornata e sede dalle ore 15:30 alle ore 17:00, gli operatori dello Sportello Unico supporteranno direttamente il cittadino nell’utilizzo della piattaforma e se l’utente è sprovvisto di credenziali Spid procederanno al rilascio di quest’ultime. Per accedere al servizio il cittadino potrà anche prendere appuntamento chiamando il numero 0543 733711 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 12.

Gli operatori aziendali degli Sportelli Unici si metteranno a disposizione dei cittadini per guidarli nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e fare conoscere loro l’ampia gamma di servizi on line che questo importante strumento mette a disposizione, evitando di doversi recare agli sportelli: dalla prenotazione di esami e visite all’autocertificazione di esenzioni da reddito, dal cambio e revoca del Medico e Pediatra di Famiglia alla stampa delle ricette prescritte dal medico e alla consultazione dei referti, con l’opportunità di avere sempre a disposizione la propria storia sanitaria a portata di click. Ad aprire l'incontro sarà Patrizia Babini, direttore dell’Area Dipartimentale Servizi Amministrativi di Supporto dell’Ausl Romagna; a seguire interverranno i referenti del progetto: Monica Fenati coordinatore dello Sportello Unico di Ravenna, Valentina Castellani e Camilla Giallongo.