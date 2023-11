Alluvione, la fase due di Civitella: arrivano 29 milioni di euro per la ricostruzione

L’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo mette nero su bianco altri 28.664.600 di euro per il territorio del Comune di Civitella di Romagna, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità. La somma affidata servirà per la realizzazione, entro l’anno o nel corso dell’esercizio finanziario 2024, di 34 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali civitellesi.

ALLUVIONE, LA RICOSTRUZIONE - I fondi comune per comune

"La ricognizione dei danni e la definizione dei costi per la ricostruzione sono stati oggetto di un continuo confronto con la Regione Emilia Romagna e la struttura del Commissario per la Ricostruzione, ai quali abbiamo presentato una richiesta di 29 milioni di euro, una cifra enorme che dà la dimensione della entità dei danni subiti dal territorio del Comune di Civitella di Romagna - commenta il sindaco Claudio Milandri -. Importi che sono stati riconosciuti interamente dall'ordinanza numero 13 del Commissario per la Ricostruzione per la quale esprimiamo soddisfazione. Per Civitella il riconoscimento dei 29 milioni di euro richiesti per la ricostruzione, oltre a dare atto della gravissima entità dei danni, rappresentano un grandissimo risultato, frutto del lavoro di tutta la struttura della Amministrazione Comunale ed in particolare un riconoscimento al lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico, guidato dall’ingegner Moris Tognotti, chiamato ad affrontare una situazione del tutto nuova e straordinaria".

Conclude il primo cittadino: "Si avvia ora una fase difficile e molto impegnativa che apre alla prospettiva di ricostruzione della infrastrutture del territorio, così profondamente colpito dai danni delle alluvioni di maggio, sarà necessario mettere in atto uno sforzo straordinario per riuscire a far fronte ai tanti adempimenti e per i quali abbiamo chiesto alla struttura del Commissario l’aiuto nel progettare e appaltare alcuni lavori molto consistenti per il nostro comune".