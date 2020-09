Fasi finali di "Miss Mamma Italiana Gold 2020": in gara quattro romagnole

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, sono in programma le Fasi Finali della 27° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso in Italia dedicato alla figura della mamma ed è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di agosto di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali sono in gara per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana Gold 2020”. Lo scorso fine settimana, a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, si è tenuta la Finale Nazionale “Miss Mamma Italiana” fascia di età 25/45 anni, che ha visto trionfare la bella mamma calabrese Anastasia Sole.

Nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 settembre, le mamme, sia al mattino che al pomeriggio, sono impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.30 nella splendida cornice dell’Ippodromo di Cesena, sono in programma le Pre Finali. Domenica 06 settembre, alle ore 17 alla Fiera di Forlì, invece, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020” fascia di età 46/55 anni, le mamme, oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, in abito casual, effettueranno anche la prova in costume da bagno “Sunny Beach” il costume di “Miss Mamma Italiana” ed ognuna di loro, si cimenterà in una prova di abilità che mostrerà un loro talento (ballo, canto, recitazione, sport e arte).

Tra le mamme in gara anche:

ELISA CERETTI 49 anni, educatrice, di Forlì, mamma di Giulia e Linda, di 17 e 15 anni;

ELENA TASSINARI 52 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (Forlì), mamma di Francesco e Michelangelo, di 28 e 18 anni;

TERESA CLAUDIA MASCIULLI 49 anni, consulente fitness, di Bellaria (Rimini), mamma di Samuele e Virginia, di 16 e 14 anni;

MICHELA MOLINELLI 54 anni, operatrice telemarketing, di Villa Verucchio (Rimini), mamma di Federico e Niccolò, di 29 e 15 anni.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2021. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it