Faticava a parlare, l'alito diceva già tutto: in A14 con un tasso alcolemico schizzato alle stelle

Nell'ultimo fine settimana gli agenti della Polizia Stradale sono stati impegnati con oltre 50 pattuglie lungo le principali strade della provincia e l'A14 Bologna-Taranto, soccorrendo quasi 20 automobilisti in difficoltà e tagliando circa 80 punti dalle patenti, due delle quali sono state ritirate. Una di queste, in particolare, è stata tolta sabato notte a un 42enne originario del bolognese, fermato dai poliziotti della Sottosezione di Forlì sull'A14 nei pressi del casello di Rimini Sud. L’uomo aveva difficoltà a parlare normalmente e il suo alito sapeva tantissimo di vino: l’etilometro non gli ha dato scampo, tant’è che il suo tasso alcolemico era di 1,97 grammi per litro, quasi quattro volte il limite massimo che è di 0,5 grammi per litro. Per l’uomo, oltre al ritiro della patente che rischia di essere sospesa fino a due anni, è scattato il sequestro dell’auto in vista della confisca.

Sempre a seguito di controlli nei pressi del casello di Rimini Sud è stato denunciato anche un 37enne residente nel riminese per sostituzione di persona e false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. L’uomo, ha detto ai poliziotti che lo avevano fermato di non avere con sé la patente, dando il nome del fratello. A quel punto gli investigatori, incrociando tutte le banche dati, sono riusciti a recuperare la patente e la foto del fratello, al quale somigliava molto, ma non così tanto da ingannare il loro fiuto, che ha capito che qualcosa non tornava.

Per avere la certezza di essere di fronte a un maldestro tentativo di scambio di persona, i poliziotti lo hanno accompagnato in caserma per sottoporlo a fotosegnalamento. Lì il 37enne, che all’inizio era convinto di farla franca, ha capito che per lui non c’era più scampo e, per evitare guai peggiori, ha vuotato il sacco e consegnato la sua carta di identità, ammettendo di aver dato le generalità di suo fratello minore, perché in realtà non avrebbe potuto guidare visto che la sua patente era stata revocata sette anni fa. Oltre a denunciarlo, quindi, la Polizia Stradale lo ha anche sanzionato per guida senza patente.