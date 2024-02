Fatta a Forlì, ma poteva essere a Londra: per la grande mostra sui Preraffaeliti tutti i grandi musei inglesi hanno detto 'sì'

La grande mostra sui Preraffaeliti che si apre il 24 febbraio al San Domenico è una mostra che poteva essere organizzata a Londra, e invece aprirà i battenti a Forlì, città che dal punto di vista culturale non è più da tempo solo un puntino sulla carta geografica. “Si è rovesciato lo schema precedente, questa mostra è resa possibile per l'80% dalla collaborazione coi grandi musei stranieri, tra cui praticamente tutti i grandi musei inglesi, compresa la Royal Collection, ed anche diversi privati inglesi”, spiega il direttore delle grandi mostre organizzate dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli.

Una mostra resa possibile dal doppio 'Global Fine Art Awards' ottenuto dalle mostre di Forlì, il cosiddetto 'Oscar della cultura', il più ambito riconoscimento mondiale per chi organizza grandi esposizioni. Forlì lo ha ottenuto per le mostre “Ulisse. L’arte e il mito” e “L'Eterno e il Tempo” e da allora ha uno status di autorevolezza e credibilità che permette di bussare alla porta e ottenere udienza dalle grandi istituzioni culturali in giro per il globo, pur non avendo dietro un grande museo che può contraccambiare un prestito con un altro prestito.

Ed è così che è nata la mostra 2024, con un lavoro certosino e paziente di tessitura di rapporti di Gianfranco Brunelli, se è vero che “Preraffaliti. Rinascimento moderno” si appresta a mettere in esposizione, fino al 30 giugno, oltre 300 opere appartenenti a varie espressioni artistiche, tra cui dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli. “Non è mai stata fatta una mostra in Italia con un numero così alto di opere sui Preraffaeliti, e solo le opere inglesi presenti potrebbero stare da sole come una mostra allestita alla Tate Gallery”, sempre Brunelli. Oltre all'aspetto culturale c'è anche quello più prosaico ed economico, che indica, secondo un'analisi, in 2,9 euro l'indotto locale generato da ogni euro investito dalla Fondazione per la mostra.

Iscriviti al canale WhatsApp di ForlìToday

Come nelle occasioni precedenti, la mostra è un vero e proprio viaggio nel tempo. Si parte, infatti, da quelli che i Preraffaelliti chiamavano i “primitivi”, gli originari del Quattrocento italiano con prime opere di grande impatto tra cui Botticelli (un capolavoro uscito solo 3-4 volte, viene anticipato) e Cimabue, per poi passare ai Preraffaeliti inglesi (presente anche un pezzo di impatto come un pianoforte dipinto di Burne-Jones) ed infine all'approdo di questo movimento in Italia, l'arte italiana che riscopre il suo Trecento-Quattrocento passando dall'Inghilterra. Tra le curiosità anche l'esposizione di una guglia del Duomo di Milano, prestato dal museo dell'opera del duomo.

Il filo comune tra tutto, un vero e proprio progetto scientifico (con esperti inglesi presenti anche nel comitato scientifico), è quella che Brunelli chiama “una lunga storia d'amore tra l'Inghilterra e l'Italia”. Il movimento dei Preraffaeliti, infatti, è rappresentato in modo diverso se lo si guarda da uno dei due Paesi, mentre la mostra si pone l'obiettivo di arrivare ad un punto mediano. “Non è stato semplice fare sintesi. E questo sta suscitando molto interesse in Inghilterra e in America, dove stiamo facendo attività di comunicazione”, dice Brunelli. Si prevede una copertura con circa cento giornalisti, di cui una discreta parte anglofoni.

Chi sono i Preraffaeliti

Come spiega la stessa presentazione della mostra organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell’Inghilterra vittoriana di metà Ottocento alcuni giovani artisti ribelli crearono, nel 1848, la Confraternita preraffaellita con lo scopo di rinnovare la pittura inglese che consideravano in declino a causa delle norme eccessivamente formali e severe imposte dalla Royal Academy. John Everett Millais, William Holman Hunt e Dante Gabriel Rossetti, fondatori della Confraternita, rifiutavano le convenzioni della grande arte italiana rinascimentale, in primis Raffaello, promuovendo un ritorno alla purezza dell’arte medievale.

La mostra

La mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno” ricostruirà il profondo impatto dell’arte storica italiana sul movimento preraffaellita britannico tra 1840 e 1920. Si tratta di un tema non ancora approfondito in Italia, che verrà indagato affiancando una consistente rappresentanza di modelli italiani alle opere britanniche. La conclusione è poi un ritorno in Italia, con le opere di artisti italiani di fine Ottocento che si sono ispirati ai loro precursori Preraffaeliti britannici e alla loro rilettura dell'arte medievale italiana. Una sorta di viaggio di “andata e ritorno” che incuriosirà anche il pubblico anglofono dal momento che mostra per la prima volta un'influenza di ritorno dall'Inghilterra all'Italia.

Oltre agli artisti fondatori saranno esplorati in modo approfondito altri esponenti chiave del movimento come Edward Burne-Jones, Ford Madox Brown e Frederic Leighton, mentre altri talenti saranno rappresentati da una selezione di opere che evidenzino punti di connessione specifici. La mostra è stata ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ed è a cura di Cristina Acidini, Francesco Parisi, Liz Prettejohn e Peter Trippi; di Gianfranco Brunelli la direzione generale. Il progetto espositivo, corredato da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, porta in Italia capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni nazionali e internazionali.