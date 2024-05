Incolpevole libero professionista ritrova il suo indirizzo usato in un giro di fatture false che ha portato a 4 arresti

Si è trovato ieri mattina, mercoledì, la perquisizione della Guardia di Finanza. E' quanto ha vissuto un inconsapevole libero professionista forlivese il cui indirizzo era stato utilizzato come sede legale per un'azienda fasulla "creata" per far girare fatture false nel territorio riminese. Ma lui quell'azienda non l'aveva mai sentita nominare, né ci aveva alcun rapporto. E per questo non gli viene mossa alcuna accusa.

E' l'esito dell'attività avviata a livello locale dalle Fiamme Gialle come "propaggine" di un'operazione della Guardia di Finanza di Rimini che ha fatto emergere una maxi frode con l'arresto di 4 persone, il sequestro di 5 aziende e di oltre 2 milioni di euro, un'indagine partita da anomale operazioni di trasporto di materiale inerte.

L'indagine delle Fiamme Gialle denominata "Black sand" ha così portato all’individuazione di una vera e propria filiera societaria fraudolenta che avrebbe realizzato un vorticoso giro di fatture false che, dal 2018 al 2021, avrebbe permesso agli indagati di nascondere al fisco 2.183.474 euro, che sarebbero stati "puliti" acquistando orologi preziosi, gioielli e investimenti sequestrati nella mattinata di mercoledì durante un blitz che ha interessato vari territori. Ad essere arrestato un campano 48enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto essere il dominus della frode e, insieme a lui, a finire dietro le sbarre è stato un 60enne. Ai domicliari, invece, una donna e un uomo anche loro 60enni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti una società con sede nella provincia di Rimini, amministrata di fatto dal 48enne, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali e di sottrarsi al pagamento delle imposte avrebbe intestato fittiziamente a terzi le quote ed i beni strumentali di 5 società con sede nella provincia di Rimini oltre che ad un immobile nella stessa zona. Attraverso il giro di false fatture, sarebbe così riuscito ad evadere le tasse. I militari della Guardia di Finanza, oltre ai beni voluttuari, hanno sequestrato l'immobile, beni strumentali delle aziende e 17 veicoli.