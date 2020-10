Febbre alta e altri sintomi, positiva operaia dell'Electrolux. Scattano le misure di prevenzione

Un caso di positività al Coronavirus dentro il grande stabilimento Electrolux di viale Bologna. Un'operaia è risultata infatti positiva al Covid 19. La stessa lavoratrice ha comunicato via mail al medico aziendale e alla direzione il risultato del tampone, così da avviare tutte le necessarie procedure di verifica sui contatti stretti. La donna si era sentita male giovedì scorso, con vari sintomi tra cui febbre alta. Inviata dal medico curante a fare il tampone, ha ricevuto conferma della positività. La lavoratrice svolge una funzione trasversale in varie posizioni di lavoro e reparti, indicando alla direzione i contatti più stretti avuti con altri colleghi dall'inizio della scorsa settimana, al fine di circoscrivere gli eventuali contagi. L'operaia è stata contattata tempestivamente dallo staff medico Electrolux per ulteriori dettagli.

