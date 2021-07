Febbre da finale, appello del Comune: "Mascherina e raggiungere le piazze a piedi". Presidi di filtraggio

Un appello al massimo rispetto viene rivolto dall'Amministrazione comunale, in particolare, per il dopo partita

Il Comune di Forlì lancia un appello alla responsabilità in vista della finale di domenica che vedrà l'Italia affrontare l'Inghilterra, una partita che tutto il Paese attende con ansia: "In occasione della Finale del Campionato Europeo di Calcio in programma domenica 11 luglio 2021 è più che mai importante unire alla passione del tifo per la nostra Nazionale anche comportamenti di responsabilità, a cominciare dal rispetto delle normative anti covid. Pur essendo incoraggianti, infatti, i dati epidemiologici non consentono di abbassare la guardia perché il virus circola ancora ed è quindi è necessario, nel seguire questo coinvolgente evento sportivo, evitare situazioni di assembramento ed eventualmente indossare la mascherina".

Un appello al massimo rispetto viene rivolto dall'Amministrazione comunale, in particolare, per il dopo partita. "Con la speranza che gli Azzurri possano vincere il titolo, è necessario dedicare attenzione far si che i festeggiamenti nei luoghi storici forlivesi, Piazzale della Vittoria e Piazza Saffi, si svolgano in modo corretto. Pertanto, al fine di evitare situazioni di pericolo e comportamenti irrispettosi sia della pubblica incolumità che del decoro urbano, si invitano tutti i tifosi a raggiungere le piazze a piedi. A tale riguardo verranno previsti, da parte delle Forze dell'Ordine, presidi di filtraggio sulle principali arterie stradali che portano a questi punti nevralgici della viabilità cittadina per evitare il più possibile congestioni di traffico che potrebbero incentivare comportamenti non appropriati e rappresentare impedimento ai passaggi di emergenza". "Si fa appello - conclude l'amministrazione comunale - quindi al senso di responsabilità dei cittadini affinché questo momento di sport e di condivisione consenta a tutti di trascorrere una grande serata insieme alla nostra Nazionale".