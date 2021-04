Federcoop Romagna, Whatsapp sempre più strumento di lavoro: aderiscono tante imprese

“Ti informo” - questo il nome scelto per il servizio – è il nuovo canale di comunicazione diretta attraverso il quale Federcoop Romagna aggiorna le imprese in tempo reale

Ad una settimana dal suo lancio, “Ti informo” — il nuovo canale di comunicazione diretta via WhatsApp attivato da Federcoop Romagna — ha già raggiunto importanti obiettivi. Sono infatti più di 250 le imprese che vi hanno aderito, trasformando così una pratica quotidiana e fino ad ora riservata soprattutto al tempo libero, a tutti gli effetti anche in uno strumento di lavoro.

Le imprese aderenti provengono da tutta la Romagna e non solo: 160 dal ravennate; 63 da Forlì-Cesena, 25 da Rimini, ma non solo. Si sono iscritte anche 5 imprese da Bologna, 1 da Firenze, Genova, Roma. Una parte rilevante di queste imprese, tra l’altro, non sono socie di Legacoop e Federcoop Romagna. E ciò a dimostrare l’estremo interesse per una novità tecnologica che, in realtà, rappresenta una novità assoluta nel rapporto imprese/consulenza.

Quali i servizi maggiormente gettonati per le richieste di informazioni? Soprattutto Fiscale e tributario, lavoro ed amministrazione del personale, legale, ambientale, finanziamenti e welfare aziendale, con un’attenzione particolare, naturalmente, dedicata sia ai finanziamenti europei che alle novità governative collegate alla gestione dell’emergenza Covid.

Come funziona in pratica il nuovo servizio? Le imprese interessate possono collegarsi alla pagina www.federcoopromagna.it/ti-informo e inserire il numero di cellulare associato al proprio WhatsApp. “Ti Informo” è completamente gratuito.

"Federcoop Romagna, la struttura di servizi alle imprese di Legacoop Romagna, in collaborazione con lab51, software house innovativa con sede a Cesena e Link Mobility Italia, leader europeo per la comunicazione mobile ha scelto di tradurre la propensione al contatto diretto accentuatasi in quest’anno di gestione dell’emergenza epidemiologica, in un servizio innovativo, utilizzando WhatsApp, il servizio di messaggistica protagonista della nostra quotidianità. L’ampia adesione al servizio, che va ben al di là dei nostri confini territoriali, dimostra come la novità sia stata apprezzata e sia già oggi strumento di lavoro per tante imprese", dichiara Paolo Lucchi, Amministratore delegato di Federcoop Romagna.

“Ti informo” - questo il nome scelto per il servizio – è il nuovo canale di comunicazione diretta attraverso il quale Federcoop Romagna aggiorna le imprese in tempo reale su novità legate ai propri servizi e - soprattutto - rende possibile attraverso la chat contattare i propri consulenti per richiedere informazioni e servizi in modo immediato. Una pratica quotidiana e fino ad ora riservata soprattutto al tempo libero, diventa a tutti gli effetti anche uno strumento di lavoro