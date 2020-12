Fermati in autostrada, "stiamo tornando a casa": a bordo un carico di refurtiva

Viaggiavano verso sud. Una pattuglia della Sottosezione autostradale della Polizia Stradale di Forlì ha intercettato una coppia di romeni, che aveva occultato a bordo della loro auto una grossa quantità di prodotti cosmetici. La vettura, una "Volkswagen Golf", era stata notata all’ingresso al casello di Faenza: al volante vi era un 26enne, mentre al suo fianco la compagna di 25 anni. Con loro c'era anche la figlioletta di due anni. Fermati nei pressi di Forlì nell'ambito dei servizi di prevenzione eccezionali disposti per la verifica del rispetto dei divieti di circolazione, al fine di arginare la diffusione del Covid-19, i due hanno spiegato di essere sulla via del ritorno verso Pescara, dove gli stessi risiedono.

Nelle fasi degli accertamenti sulla regolarità dei documenti, i poliziotti hanno notato sul sedile posteriore un sacco di nylon dentro il quale vi era una grossa quantità di prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 2mila euro, di cui i soggetti controllati non sono stati in grado di giustificare una legittima provenienza. In considerazione dei precedenti per furti all’interno di esercizi commerciali a carico di entrambi, che lasciavano presupporre la provenienza furtiva dei prodotti occultati all’interno della vettura, i poliziotti hanno proceduto al sequestro della merce ed alla denuncia a piede libero per "ricettazione".

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza della merce sequestrata, che si ritiene possa essere provento di un furto all’interno di un esercizio commerciale temporaneamente chiuso. In considerazione della provenienza dalla provincia di Pescara dei due maggiorenni, nei loro confronti è stata elevata anche la sanzione amministrativa per la violazione del divieto di circolazione imposto dal Decreto Legge 18 dicembre numero 172. A carico del conducente veniva è stato anche elevato il verbale per la violazione dell’articolo 172 del Codice della strada a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.