Alluvione, quartiere San Benedetto: garantito il trasporto scolastico, due fermate temporanee in via Piave

"Da venerdì 15 settembre, con la riapertura delle scuole, la corsa delle 7.27 della linea 11 in partenza da Villagrappa effettuerà una deviazione aggiuntiva lungo via Pelacano e via Isonzo per permettere agli studenti di queste zone di utilizzare le fermate ordinarie su entrambe le strade". Lo ufficializzano gli assessori Paola Casara e Giuseppe Petetta, intervenendo su una questione “molto sentita tra i residenti e più volte evidenziata dal comitato di quartiere".

Sul fronte del trasporto pubblico locale, infatti, l’alluvione di maggio ha determinato la soppressione delle fermate di via Pelacano e via Isonzo, con la conseguente riprogettazione dei percorsi di linea di Start Romagna lungo la rete urbana forlivese. "Con il gestore abbiamo individuato un percorso alternativo per le linee 11-12 che prevede il transito da via Piave e l’implementazione temporanea di due nuove fermate autobus per mitigare l’impatto sull’utenza di tale deviazione, oltre al mantenimento di una corsa extra per il trasporto scolastico", spiegano Casara e Petetta.

"Purtroppo, a causa dell’allagamento dell’area privata del distributore Zannoni, nella quale facevano manovra i mezzi pubblici, non è stato possibile garantire il ripristino del percorso ordinario delle linee 11 e 12 - spiegano Casara e Petetta -. La deviazione temporanea del tragitto su via Piave - operativa da lunedì prossimo - ha reso necessaria l’installazione di due fermate: la prima all’altezza del civico 52, dopo l’attraversamento pedonale presente di fronte all’ingresso della scuola materna “Gobetti” (nuova fermata “Gobetti”), la seconda circa 25 metri prima dell’incrocio con via Pelacano (nuova fermata “Piave-Pelacano”). La prima è raggiungibile percorrendo uno stradello all’interno dell’area verde dietro la palestra comunale G. Mercuriali, la seconda è poco distante da quella soppressa. Entrambi gli impianti sono comunque temporanei, limitati alla durata della deviazione dei percorsi di linea. Non appena verrà ripristinato il percorso originario, le fermate verranno rimosse.”

“Ma non è tutto - aggiungono gli amministratori - da venerdì 15 settembre, con la riapertura delle scuole, la corsa delle 7.27 della linea 11 in partenza da Villagrappa effettuerà una deviazione aggiuntiva lungo via Pelacano e via Isonzo per permettere agli studenti di queste zone di utilizzare le fermate ordinarie su entrambe le strade. Questa operazione, concordata con Start e il quartiere, riguarda esclusivamente la corsa delle 7.27 della linea 11, anticipata per questioni organizzative, di turni e inizio delle lezioni alle ore 7.24. Per tutte le altre corse resta valida la riprogrammazione su via Piave".

"Per noi era importante trovare una soluzione valida e condivisa prima dell’inizio dell’anno scolastico - spiega l’assessore Casara - perché queste sono due linee molto utilizzate dagli studenti del quartiere, su cui fanno affidamento decine di famiglie.” Continua al tempo stesso l’interlocuzione con la famiglia Zannoni, proprietaria del distributore, per ripristinare la situazione pre-alluvione. "Siamo in stretto contatto con la famiglia Zannoni per tornare al percorso ordinario - conclude l’assessore Petetta - Purtroppo l’alluvione ha provocato ingenti danni al loro impianto. Li ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra comunità. So che stanno accelerando i lavori di ripristino dell’intera area, per permetterci nuovamente di usufruirne".