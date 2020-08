Ferragosto, controlli dell'Arma: in poche ore sei patenti ritirate per alcol

I Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno intensificato i controlli nel weekend di Ferragosto. In particolare, tra giovedì e venerdì gli uomini dell'Arma hanno rinforzato le pattuglie a scopo preventivo, con diversi posti di blocco dislocati nei punti nevralgici della città. Nel corso dei controlli stradali sono state ritirate ben sei patenti per guida in stato d'ebrezza, avendo sorpreso automobilisti con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro. Sono inoltre stati svolti diversi controlli finalizzati al rispetto del distanzamento anti covid.

