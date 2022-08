Ferragosto di fuoco, in cenere 9000 metri quadri di bosco e campi

Un vasto incendio boschivo è scoppiato nella mattinata di Ferrgosto tenendo impegnate due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 in località Montemaggiore, nel comune di Predappio, e ha visto intervenire sia la squadra boschiva del Comando Vigili del Fuoco di Forlì che una squadra dal distaccamento di Rocca San Casciano. Il personale del 115 ha faticato non poco ad arginare il rogo che, alla fine, ha mandato in cenere 9000 metri quadri di bosco e campi.