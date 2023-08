Ferragosto nel forlivese fra santuari mariani e pellegrinaggi a piedi, le iniziative in programma

Il giorno di Ferragosto, icona universale del caldo e dello stacco dall’impegno lavorativo, è anche la festa religiosa dell’Assunzione al Cielo di Maria. Nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, fra i centri di culto dedicati all’Assunta spiccano il quattrocentesco Santuario di Fornò e quello seicentesco di Sulo a Filetto, ma si farà festa anche a Magliano, Carpena e alla Madonna del Lago. Sorto nel 1488 nella campagna fra Forlì e Forlimpopoli per volere di Pietro Bianco da Durazzo e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, Fornò è un unicum nel panorama architettonico religioso della Regione per la forma circolare e le misteriose origini del fondatore: pare che l’eremita albanese, artefice della chiesa su progetto di Pace di Maso Bombace, abbia voluto così espiare il fantomatico e delittuoso passato da corsaro.

Il programma del 15 agosto prevede, alle 9, la santa messa e alle 10.30 quella del vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza. A seguire aperitivo conviviale e alle 15 la festa popolare nel prato del santuario, con sagra del cocomero, animazione di Danilo Versari, pesca e giochi. Alle 6.15 dalla chiesa di Coriano, in via Pacchioni, partirà il pellegrinaggio a piedi che raggiungerà il santuario di Fornò alle 9 per l’atto di affidamento alla Madonna e la partecipazione alla messa celebrata dal rettore, don Mauro Ballestra. La devozione mariana a Sulo di Filetto è iniziata nel 1618, in seguito ai miracoli avvenuti dopo l’acquisto dell’immagine in ceramica della Madonna, tuttora venerata sull’altare maggiore del santuario.

Nel giorno dell’Assunta sono previste sante messe alle 5.15, alle 6 (celebrata da mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia), alle 7 e 8, 9 (presieduta da mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro), alle 10, 11 (officiata da don Enrico Casadei, vicario generale di Forlì-Bertinoro), alle 17 e 18. Durante le celebrazioni del 15 agosto si svolgeranno i pellegrinaggi delle parrocchie limitrofe.

Assume particolare risalto la processione delle 6, a cui parteciperanno i fedeli di San Pancrazio, Chiesuola e del Movimento di Comunione e Liberazione, trattandosi della 50° edizione. Durante la camminata, della durata di circa un’ora e mezza, si pregherà per la pace e verranno lette meditazioni preparate dall’arcivescovo di Mosca. Su iniziativa del cancelliere vescovile don Paolo Giuliani, nativo di Filetto, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha fatto pervenire la speciale benedizione apostolica di Papa Francesco. “In occasione del 50° pellegrinaggio mariano alla Vergine di Sulo, il Santo Padre desidera assicurare la sua particolare vicinanza. I tanti conflitti che insanguinano la Terra arrecando sofferenze e numerose perdite umane, non possono lasciarci indifferenti. Il grido di dolore che si eleva da diverse parti del mondo deve scuotere le coscienze e dissipare le ombre del male che attanagliano il cuore dell’uomo. Pertanto Sua Santità esorta a unirsi nella preghiera, affinché coloro che detengono le sorti delle Nazioni, trovino, attraverso il dialogo, la via sicura per costruire ponti di pace”. Il dogma di Maria Assunta in Cielo costituisce occasione di festa anche per la comunità di Carpena e Magliano, sul tema: “Di una sola cosa c’è bisogno”.

Alle 4.30, al termine della recita delle Lodi, dalla chiesa posta in via Maglianella esordirà la processione diretta a Carpena, dove, alle 6.30, il parroco don Antonio Paganelli celebrerà la messa solenne dell’aurora. Al termine sarà offerta la colazione e alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano. Sempre a Ferragosto, le parrocchie di Forlimpopoli propongono il pellegrinaggio a piedi, con partenza alle 5 dalla chiesa della Madonna del Popolo e arrivo al santuario della Madonna del Lago, sotto il colle di Bertinoro, dove sarà celebrata la Messa.