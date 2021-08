Ferragosto, si celebra l'Assunzione di Maria: non manca un singolare pellegrinaggio a piedi

Ferragosto non è solo il culmine delle ferie estive, in cui ci si riposa dal lavoro (quando c’è) e dalla fatica accumulata nel corso dell’anno: il 15 agosto è anche il giorno in cui la chiesa cattolica festeggia l’Assunzione al cielo di Maria. In base al dogma proclamato da papa Pio XII nel 1950, riconoscendo una tradizione nata a partire dal V secolo, la madre di Cristo, al termine della vita terrena fu trasferita in Paradiso “sia con l’anima che con il corpo”: questo spiegherebbe le numerose apparizioni della Madonna in tutto il mondo cristiano “in carne ed ossa”. Nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, fra i centri di culto dedicati all’Assunta spicca il Santuario di Fornò.

Sorto nel 1488 per volere di Pietro Bianco da Durazzo e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, è un unicum nel panorama architettonico religioso della Regione per la pianta circolare e le misteriose origini del fondatore: pare che l’eremita albanese, artefice della chiesa su progetto di Pace Bombace (il grande architetto collaboratore del Melozzo, che a Forlì ha lasciato anche l’oratorio di San Sebastiano e la cappella del Santissimo Sacramento nel Duomo di Santa Croce), abbia voluto così espiare il fantomatico e delittuoso passato da pirata. Fino all’ultima guerra, sull’inconsueta rotondità di Fornò svettava un possente campanile in stile romanico-lombardo: il manufatto, fatto saltare dalla Wehrmacht in ritirata la notte del 24 ottobre 1944 sotto gli occhi increduli dell’allora giovane rettore don Guerrino Valmori, non è stato più ricostruito. Nel giorno della festa, alle 8.30 celebrazione della messa presieduta dal rettore, don Mauro Ballestra e alle 10.30 dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza.

A seguire aperitivo conviviale e alle 15 la festa popolare nel prato del santuario, con animazione e giochi, il tutto nel rispetto delle disposizioni anticovid. Nella canonica di Fornò dal 1987 opera una comunità di recupero da tossicodipendenze condotto dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. L’altro santuario diocesano in festa nel giorno di Ferragosto, è quello dedicato alla Madonna di Sulo, in località Filetto. La devozione mariana inizia nel 1618, in seguito ai miracoli avvenuti dopo l’acquisto dell’immagine in ceramica della Madonna, tuttora venerata all’altare maggiore del santuario. Le celebrazioni per la festa, organizzata dal parroco don Fabio Castagnoli e da don Paolo Giuliani, cancelliere vescovile e originario di Filetto, si apriranno sabato 14 agosto, alle 20, con la messa celebrata al campo sportivo da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, animata dal coro “Laudate Dominum” di Faenza.

Domenica 15 sante messe alle 5.15, alle 6 celebrata da mons. Corazza, alle 7 da mons. Giuseppe Verucchi nel 60° di ordinazione sacerdotale e nel 1° anniversario della morte di mons. Ugo Salvatori, alle 8 da mons. Michele Morandi, vicario generale di Faenza- Modigliana, alle 9 da mons. Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, in Sierra Leone, alle 10, 11 e alle 18, celebrata da don Enrico Casadei, vicario generale di Forlì-Bertinoro. Durante le messe si svolgeranno i pellegrinaggi delle parrocchie limitrofe: alle 6 parteciperanno i fedeli di San Pancrazio e Chiesuola, alle 7 le parrocchie di San Rocco di Ravenna, di Longana e Roncalceci, alle 8 San Pietro in Trento e Coccolia, alle 9 San Pietro in Vincoli, alle 10 Russi e Pezzolo. Alle 17 recita del rosario, vespri e adorazione eucaristica. Grande devozione per l’Assunta anche a Magliano. Alle 4.30, al termine della recita delle Lodi, dalla chiesa posta in via Maglianella esordirà la processione diretta a Carpena. Il corteo orante percorrerà le vie Bidente, Brando Brandi e Decio Raggi, per raggiungere la parrocchiale posta in via Raggi 388, ove, alle 6.30, celebrerà la messa solenne dell’aurora don Antonio Paganelli. Saranno a disposizione alcune navette per quanti necessitano di fare ritorno a Magliano. Piero Ghetti