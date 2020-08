Ferragosto, sospensione dei servizi di Alea nel giorno festivo

In occasione di Ferragosto, Alea Ambiente informa che nella giornata di sabato 15 agosto saranno sospesi i servizi EcoBus ed EcoStop nel Comune di Forlì. Allo stesso modo, non sarà effettuata la raccolta porta a porta nei centri storici di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano. Inoltre, saranno chiusi tutti gli EcoCentri fissi e mobili del territorio, come avviene di consueto nei giorni festivi.

Inoltre, nella mattinata di venerdì 14 agosto, i punti informativi Alea Ambiente di Civitella di Romagna-Cusercoli e di Dovadola saranno chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si consiglia di consultare il proprio EcoCalendario 2020, pubblicato anche online all’indirizzo https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari-2020/ o sulla App Alea Ambiente. Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa N. Verde 800.68.98.98; da cellulare Tel. 0543.784700