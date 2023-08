Ferrara, due pazienti morte in ospedale: una era forlivese. La Procura apre un secondo fascicolo

La Procura di Ferrara ha aperto un secondo fascicolo per i decessi di due anziane, di cui una forlivese, all'ospedale di Sant'Anna di Cona, in seguito ad un'operazione di chirurgia oculistica per una patologia tumorale. A perdere la vita, il 27 e 28 luglio scorso, furono La forlivese di 81 anni Gabriella Cimatti e il 70enne di San Pietro in Casale, Mara Cremonini. L'ipotesi di reato è omissione di referto, il fascicolo è a carico di ignoti almeno per il momento.

Le vittime avevano subito la medesima operazione, ed avevano accusato gli stessi sintomi. Questi due fattori, insieme al fatto che le morti sono avvenute in sequenza, hanno spinto il sostituto procuratore titolare dell'indagine, Andrea Maggioni, a cercare di fare luce su quanto accaduto soprattutto su eventuali ritardi da parte dell'ospedale ferrarese nella comunicazione all'autorità giudiziaria delle due morti considerate sospette.

Nel caso del secondo decesso, l'ospedale ha eseguito l'autopsia nei giorni successivi senza avvisare la Procura, che è stata allertata solamente il 31 luglio per entrambi i casi. I funerali erano addirittura già stati svolti, e una delle due salme stava per essere cremata. Il sostituto procuratore vuole fare luce anche su queste 'tempistiche'.

Stamattina è stato ufficialmente conferito l'incarico al medico legale Giambattista Golè dell'Istituto di Medicina legale di Torino per l'effettuazione delle due autopsie richieste dalla procura, che ha iscritto 22 persone tra i medici, infermieri e Oss nel registro degli indagati. Gli accertamenti sono già iniziati. Sulla vicenda è stata depositata anche un'interrogazione alla Giunta regionale da parte della consigliera del gruppo Misto Giulia Gibertoni, che ha chiesto "quali e quanti siano i sanitari indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza il duplice omicidio colposo". Nel documento, si chiede che “si chiarisca, inoltre, perché la segnalazione alla procura sia avvenuta con l’incredibile ritardo di quattro giorni e come la Giunta motivi questa procedura opaca”. La capogruppo del Misto, inoltre, vuole conoscere “quali verifiche abbia eventualmente compiuto la dirigenza di Cona nei quattro giorni tra il primo decesso e la segnalazione in procura, se le risultanze siano state comunicate alla Regione e come quest’ultima abbia potuto accettare un ritardo così evidente. Infine, la Regione dica se i sanitari indagati sia stati sospesi o siano ancora in attività all’interno della struttura di Cona o altrove”.