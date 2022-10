Ferretti e David Beckham in tandem solidale, la prestigiosa imbarcazione va all'asta per aiutare i bambini di El Salvador

Il fondo Unicef creato da David Beckham e Ferretti Group si sono uniti per un’asta di beneficenza, in cui verrà venduta l'imbarcazione Riva Anniversario in edizione limitata ed il cui intero ricavato aiuterà a proteggere i bambini di El Salvador, quotidianamente minacciati dalla violenza. La collaborazione nasce dal ruolo di David Beckham come Ambasciatore di buona volontà dell’Unicef, ruolo che ricopre dal 2005. L'Unicef lavora per salvare le vite dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale con una presenza in quasi tutti i Paesi del mondo. In occasione dei suoi 10 anni come Ambasciatore di buona volontà, David ha deciso di istituire il 7 Fund con l'Unicef con l’obiettivo di sostenere i bambini di tutto il mondo fornendo loro una migliore assistenza sanitaria, istruzione e protezione.

In El Salvador, 7 Fund sta lavorando nelle sei aree più violente per aiutare a prevenire e rispondere agli atti di violenza contro i giovani. L'obiettivo è aiutare i bambini ad andare a scuola, rendendo gli spazi pubblici più sicuri e a misura di bambino, rafforzare i servizi di protezione dell'infanzia e renderli così più accessibili. Non solo, 7 Fund mira a fornire a tutti i bambini delle sei aree la possibilità di praticare sport in sicurezza, in modo che possano sviluppare la resilienza e apprendere competenze vitali.

"Sono molto orgoglioso del mio lavoro con l'Unicef. In qualità di Ambasciatore di buona volontà e fondatore del 7 Fund, ho potuto constatare di persona il lavoro vitale che l'Unicef svolge in tutto il mondo. L'Unicef è presente ogni giorno nelle case, nelle scuole e nelle comunità, aiutando i bambini a realizzare il loro potenziale. Sono molto felice di vedere come stiamo aiutando i bambini in El Salvador. I progetti che sosteniamo lì proteggono i molti bambini che vivono all'ombra della violenza. Ringrazio Ferretti Group per aver sostenuto questa causa che mi sta molto a cuore", ha dichiarato David Beckham. Riva Anniversario è l'imbarcazione speciale in edizione limitata creata da Riva per celebrare il 180° anniversario del cantiere e i 60 anni dall'iconico Aquarama. Verranno prodotti solo 18 esemplari di cui uno immediatamente destinato a sostenere il lavoro del 7 Fund for Uniced.

“Tutti noi che navighiamo sappiamo che esiste una legge del mare a cui tutti teniamo molto: fare il possibile per salvare chi è in pericolo e ha bisogno di aiuto” ha dichiarato l’avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. “Sono grato all’Unicef e al nostro amico David Beckham per l’opportunità di sostenere un progetto in grado di fare la differenza nella vita di migliaia di bambini e delle loro famiglie. Non c’è modo migliore per celebrare i 180 anni di Riva e sono certo che i nostri armatori saranno ansiosi di concorrere per un’imbarcazione così iconica ed esclusiva, offrendo al contempo speranza e opportunità a tante persone.” Per partecipare all'asta e saperne di più, visitare il sito www.ferrettigroupforunicef.com. L'asta silenziosa rimarrà aperta per quattro mesi e si concluderà a Miami il 16 febbraio 2023, quando il Riva Anniversario sarà consegnato all'offerente più generoso.