Ferretti sostiene i dipendenti colpiti dall'alluvione: contributo di 10mila euro

Ferretti Group ha deciso di sostenere i dipendenti e le famiglie nel momento di grave difficoltà causato dalle recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. Nello specifico, il pacchetto di aiuti è rivolto ai dipendenti degli stabilimenti di Forlì, sede dell’headquarter del Gruppo, e di Cattolica. La prima misura di sostegno prevede infatti un contributo fino a 10.000 euro per ogni dipendente che ha subito danni all’abitazione, alla quale si aggiunge la possibilità di accedere a un finanziamento agevolato a tasso zero fino a 5.000 euro. Ulteriori 5.000 euro potranno essere richiesti come anticipazione del TFR.



Inoltre, le giornate di assenza dovute all’emergenza saranno coperte da CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinario), con integrazione aziendale al 100% per garantire la piena retribuzione. Ferretti Group esprime così vicinanza e supporto ai dipendenti e alle loro famiglie, per contribuire ad affrontare questa emergenza.