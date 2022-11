Celebrato nel nome di Don Pippo il 78esimo anniversario della Liberazione

Forlì ha celebrato mercoledì mattina il 78esimo anniversario della Liberazione. La cerimonia istituzionale si è svolta in Piazza Saffi, dove sono state deposte corone commemorative al Sacrario ai Caduti per la Libertà nel Chiostro di San Mercuriale e ai lampioni dei Martiri (a rendere gli onori un picchetto del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” e del 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare). Momento centrale dell’Anniversario della Liberazione è stato il ricordo di Don Giuseppe Prati “Don Pippo", straordinaria figura di umanità, cultura, fede e senso civico che fu un punto di riferimento importantissimo per la comunità forlivese. Ad illustrare il valore del pensiero e delle opere di Don Pippo sono stati il vescovo Livio Corazza e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.