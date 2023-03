La signora Maria festeggia il secolo di vita tirando la sfoglia e preparando le tagliatelle

Ha alle spalle un secolo di vita, ma continua a dimostrare tanta grinta. Compleanno speciale per Maria, ospite alla "Residenza della Città", che per festeggiare i suoi 100 anni ha realizzato la sfoglia e preparato per tutti gli ospiti le tagliatelle. Ma quello di Maria non è l'unico esempio di determinazione. Un'altra ospite, Alba, poco prima di compiere 100 anni ha deciso di effettuare un intervento di chirurgia oculare di asportazione della cataratta. Racconta la direttrice della struttura: “Quando è tornata in struttura era molto felice e sicura che avrebbe potuto finalmente guardare il mondo come anni prima. Appena ha potuto vedere si è meravigliata ed è subito tornata a fare le parole crociate che ama".

La direttrice raccolta la vita nella struttura, ospitata a Palazzo Prati: "A differenza di quello che si può pensare, può essere stimolante rispetto alla sola condizione domiciliare. Si possono creare relazioni e le professionalità che orbitano fanno in modo che le persone abbiano più strumenti e interventi con i quali si possono mantenere quelle abilità residue che se non stimolate adeguatamente potrebbero perdersi definitivamente, anche la giornata viene riempita da attività che a domicilio sarebbe complicato svolgere. Nella Residenza della città gli anziani possono socializzare, compiere attività stimolanti e trovarsi in un ambiente vivace e sicuro che può permettere agli ospiti di rinascere".

Nella foto la signora Alba