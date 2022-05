Festa della Repubblica, giovani al centro delle celebrazioni con la musica rock progressive

La festa della Repubblica, il 2 giugno, a Cesena si festeggia all'insegna della musica Prog, il progressive rock anni '70. E' stata la scelta, per coinvolgere maggiormente i giovani nei festeggiamenti, voluta dal prefetto Antonio Corona. Per questo le iniziative, che quest'anno saranno realizzate a Cesena, vedranno un doppio appuntamento musicale al teatro Bonci: uno per le scuole, la mattina del 1 giugno, e uno il pomeriggio dello stesso giorno intorno alle 17,30, quest'ultimo a ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Abbiamo scelto il 1 giugno per avere più spazio per le iniziative che avevamo pensato – spiega Corona – La manifestazione è pensata in due momenti, uno la mattina per oltre 400 studenti del circondario di Cesena nella mattinata e l'altro il pomeriggio con la musica e le onorificenze, aperto a tutti i cittadini che vorranno partecipare”. La scelta è ricaduta sul progressive rock, accompagnato da danze, con il coinvolgimento sul palco di oltre cento ragazzi. Il concerto e lo spettacolo sono organizzati grazie al contributo degli studenti del Conservatorio di Cesena, del liceo musicale di Forlì 'Canova' e dell'istituto tecnico 'Saffi – Alberti' di Forlì. Alle coreografie ci pensano invece gli allievi di 'Arte danza' di Forlì e 'Ateneo danza' di Forlì e Cesena. Previste musiche che spaziano dai Led Zeppelin alla Pfm, passando per i New Trolls.

Lo stesso concerto sarà replicato il 25 giugno all'Arena San Domenico di Forlì. Il 2 giugno si terrà invece la cerimonia tradizionale di celebrazione della Repubblica alle 10 in piazza Saffi. Commenta il sindaco Enzo Lattuca: “Era importante tornare a celebrare la Repubblica in modo significativo, toccando il lato emotivo dei più giovani”. Per il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini il 2 giugno resta “una festa fondante che ci unisce tutti, la prefettura ha la capacità sempre di coinvolgere le scuole e i giovani”.