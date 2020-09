Comunità di Pieveacquedotto in festa. E si celebra una giovane coppia di neo sposi

Comunità di Pieveacquedotto in festa per la solennità parrocchiale. Da venerdì a domenica sono programmate diverse iniziative religiose e ricreative, il tutto secondo le norme anti-covid. "I mesi difficili appena trascorsi - scrive don Andrea Carubia in un messaggio di speranza - ci hanno privato di molte cose e fra queste la possibilità di vivere normalmente le relazioni umane, intiepidite dal necessario distanziamento sociale. Tante nostre abitudini sono state stravolte. Adesso sentiamo la necessità di trovare tempi e modi per recuperare gli incontri mancati. La parrocchia potrebbe essere punto di riferimento? Di ritrovo? Di rincontro? Io penso proprio di sì!".

Esordio della festa sarà venerdì, alle 19, con il Santo Rosario in Pieve, l'Unzione degli infermi e benedizione delle uova bianche: "Ricorderemo - dichiara il parroco don Andrea Carubia - tutti gli ammalati della comunità, affidandoli a Maria". Al termine, momento conviviale. Alle 20 si disputerà la prima edizione del torneo di calciobalilla della Pieve. Per iscriversi telefonare a Luca al 345 3459717 entro giovedì sera: la quota di partecipazione è di 5 euro. Per la coppia vincente il premio sarà un prosciutto

Sabato, dalle 15 alle 18, apertura del mercatino dell'usato. "Il ricavato - spiega don Andrea - servirà a sostenere le opere parrocchiali". Alle 18.45 ci sarà la processione nel territorio parrocchiale dietro l'immagine di Maria del Rossellino, con recita del Santo Rosario e benedizione delle uova bianche. "Nella sosta al cimitero - informa don Andrea - pregheremo per tutti i defunti della comunità. A seguire catechesi mariana di don Stefano Vasumini alla presenza dell'antico quadro della nativitò di Maria". Seguirà momento conviviale.

Domenica appuntamento col mercatino dell'usato dalle 8 alle 10.45 e dalle 12 alle 16. Alle 11 messa solenne presieduta dal vescovo Livio Corazza. Nella celebrazione, animata dal coro parrocchiale, verrà battezzata una bambina della nostra comunità, Caterina. Don Andrea presenterà alla comunutà Luca e Virginia, due 25enni entrambi laureati (lui in Scienze motorie e lei in Medicina), che si sono sposati il 9 maggio e che dal quel giorno vivono nella canonica di Pieve Acquedotto in attesa di spostarsi nella casina dietro la chiesa. "Ci siamo conosciuti grazie al campo di Sappada, proposta diocesana di un campo di condivisione con ragazzi disabili - ricordano -. Negli ultimi anni di fidanzamento era nato il desiderio di vivere la nostra famiglia all’interno della comunità della Chiesa e, in particolare, di una parrocchia".

Proseguono Luca e Virginia: "Sentiamo che la chiamata al matrimonio ci immerge ancora di più nella comunità e può essere un dono per tutti. Don Andrea ci ha proposto di venire ad abitare a Pieve Acquedotto, luogo di ritrovo per i giovano della Diocesi che ha la potenzialità di diventare luogo di ascolto e discernimento. Farà parte del progetto diocesano per giovani, cui daremo il nostro contributo come famiglia. Abbiamo accolto subito con grande gioia la proposta e lo ringraziamo. Ci ha inoltre colpito l’accoglienza con cui i parrocchiano ci hanno accolto: li ringraziamo di cuore". Al termine della funzione ci sarà la benedizione delle uova bianche e della casa di Luca e Virginia. Alle 13 il gran finale con "Facciamo famiglia mangiando insieme": ognuno consumerà il cibo portao da casa. In parrocchia si troveranno tavoli e sedie pronte.

Don Andrea conclude con alcune informazioni: "L'amministrazione comunale ha annunciato che presto verrà installata un'illuminazione in via Brunotto. Finalmente la Pieve, il cimitero e il parcheggio, quali servizi al cittadino, sarano meglio sorvegliati". Inoltre "a breve partirà il cantiere dell'ex-casa colonica. Al termine della ristrutturazione gli ambienti con salone, sale, cucina, camere e servizi igienici potranno essere impiegati per le iniziative della nostra comunità parrocchialee per quelle dei giovani della diocesi".