Festa alla scuola Peroni di Vecchiazzano per l'avvio dei progetti extrascolastici

Sabato pomeriggio, nel giardino della scuola Peroni di Vecchiazzano, si è svolta la seconda edizione del Kids Party, una festa dedicata a tutti i bambini del quartiere. Anche questa volta l'Associazione Genitori ha svolto un ruolo fondamentale, affiancando gli insegnanti nell'organizzazione dell'evento: merenda per tutti, giochi, sport e laboratori in collaborazione con le associazioni sportive e gli esperti che, a partire da lunedì, daranno il via alla ricca offerta di attività extra scolastiche che si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Basket, calcio, danza, Karate, arte, teatro, scacchi, aiuto compiti, avviamento allo sport e inglese con una madrelingua. "La Peroni si impegna per offrire una scuola in grado di supportare le famiglie e accompagnarle nella crescita e nell'educazione dei figli", viene sottolineato.