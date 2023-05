Ristoratori alla Festa Artusiana: è ancora possibile far richiesta di partecipazione

I ristoratori che intendono partecipare alla Festa Artusiana a Forlimpopoli dal 24 giugno al 2 luglio possono ancora inviare domanda fino al 15 maggio. Ispirata al gastronomo Pellegrino Artusi e al suo celebre scritto "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene", la Festa è un’occasione per proporre la cucina territoriale, le trasformazioni della cucina domestica e quanto di Artusi sia ancora oggi attuale e fonte di ispirazione. Per questo la presenza dei ristoratori, che rendono con la loro partecipazione vie e piazze di Forlimpopoli incredibilmente gustose, è uno dei motori di questa manifestazione che attira ogni anno migliaia di persone.

Il bando invita i ristoratori "ad attenersi al rispetto di precise linee guida redatte dalla Commissione Gastronomica per garantire la qualità che ha reso celebre la manifestazione intitolata a Pellegrino Artusi". I menù proposti da chi voglia portare il suo ristorante alla Festa "devono essere semplici ma con forte caratterizzazione territoriale, si devono ispirare alla tradizione e alla cucina di casa e devono contenere almeno due piatti artusiani ovvero eseguiti seguendo le ricette del manuale". Altra specifica richiesta è "l’utilizzo di prodotti freschi e di stagione".

Le domande vanno presentate in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune di Forlimpopoli oppure trasmesse da indirizzo PEC a protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it entro le 12 di lunedì 15 maggio. Per info: 0543 749236/37https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2011