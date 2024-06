Festa Artusiana, cultura gastronomica: riconoscimento speciale per il giornalista Graziano Pozzetto

Casa Artusi ha reso omaggio, con una menzione speciale, Graziano Pozzetto per la sua “preziosa e colossale opera a favore della diffusione della cultura gastronomica”. La consegna del riconoscimento è avvenuta martedì a Casa Artusi, in occasione degli eventi organizzati per la Festa Artusiana. “Giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, divulgatore appassionato e autore prolifico - si legge nelle motivazioni - che imprevedibilmente, nella sua ultima raccolta di saggi, la quarantesima, fa un balzo all’indietro e interroga i bimbi nascosti negli adulti”. Pozzetto ha ricevuto la menzione da Alberto Capatti (direttore scientifico di Casa Artusi), Massimo Montanari (presidente comitato scientifico), Laila Tentoni (presidente fondazione Casa Artusi) e Milena Garavini (sindaca di Forlimpopoli).