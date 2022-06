Festa Artusiana, "Nocini a confronto": torna la disfida dedicata al liquore di produzione casalinga

Ritorna la Festa Artusiana, torna ‘Nocini a confronto’ la disfida dedicata alla produzione casalinga del liquore ottenuto dal mallo della noce. L’iniziativa è rivolta a produttori non professionisti, promossa da Ais Romagna (Associazione Italiana Sommelier) insieme al Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. All’iniziativa possono partecipare tutti i produttori casalinghi di nocino residenti in Romagna e Imola, che dovranno consegnare un campione (di qualsiasi annata) del prodotto di 250 grammi. Al di fuori di quel territorio sono ammessi un massimo di 10 campioni per provincia o Compagnia del Nocino di riferimento.

La scadenza per prendere parte all’iniziativa è giovedì 23 giugno, i campioni devono essere consegnati presso Casa Artusi a Forlimpopoli. A valutare i campioni è una giuria composta da cinque membri, proposti da Ais Romagna ed esperti degustatori di nocino, che valutano i 5 campioni finalisti che prendono parte alla selezione finale con premiazione. La consegna dei premi Noce d’oro, d’argento e di bronzo è in programma domenica 3 luglio a Casa Artusi nel corso della prossima edizione della Festa Artusiana. Info concorso Nocino: www.casartusi.it e tel. 0543.743138 oppure 349.8401818